دبا وبني ياس.. بحث عن انتصار

دبا - محمد فضل، أبوظبي – محمد صادق

يسعى دبا الحصن إلى تحقيق فوزه الأول ضمن مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عندما يستقبل بني ياس على أرضية ملعب خورفكان، وذلك في تمام الساعة 16:40 دقيقة.

وأكمل فريق المدرب حسن العبدولي المدير الفني للحصن، الجاهزية التامة للقاء اليوم، بعد أن استغل الجهاز الفني فترة التوقف الدولي لمشاركة منتخبنا الوطني ضمن مواجهات الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال كأس العالم 2026، ويحتل الحصن المركز الأخير برصيد نقطتين، من 7 مواجهات خاضها في المسابقة حتى الآن.

ويبحث بني ياس عن عودة مختلفة، بعد فترة التوقف، عقب النتائج السلبية التي رافقت «السماوي» في مبارياته الأخيرة في الدوري قبل التوقف، حيث يأمل الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جواو بيدرو سوزا، ظهور الفريق بصورة أفضل عن المرحلة السابقة، من أجل استعادة التوازن والعودة للانتصارات.

ولم يتذوق بني ياس طعم الفوز في آخر 4 مباريات على التوالي في دوري المحترفين، بعدما تعرض للهزيمة في المباريات الثلاث الأخيرة أمام الشارقة 1-4، والعروبة 0-1، وشباب الأهلي 1-5، فيما كان قد تعادل مع الوحدة في الجولة الرابعة 2-2.

ويوجد بني ياس في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، برصيد 7 نقاط، ويتطلع الفريق إلى الخروج من مناطق الخطر، والابتعاد عن مؤخرة الترتيب، خاصة أن الفارق بينه وبين دبا الحصن الأخير 5 نقاط.

تحضيرات

وأجرى دبا الحصن عدة تدريبات، وقف عبرها المدرب العبدولي على جاهزية اللاعبين جيداً، وقام العبدولي بتصويب أخطاء المباريات السابقة، وكان دبا الحصن قد تعادل في آخر مباراتين على مستوى الدوري، ضد كل من العين بهدف، وهى ذات النتيجة التي حققها الفريق الأخضر أمام جاره خورفكان.

واستعاد «السماوي» جهود مهاجمه وهدافه المالي يوسف نياكاتيه، الذي غاب عن الفريق في المباريات الماضية قبل التوقف للإصابة، وهو ما يعزز من قوة الفريق الهجومية، بعدما بدا التأثر الهجومي نتيجة غياب رأس الحربة، واستغل بيدرو التوقف في تجهيز اللاعبين، واستعادة المصابين، مثل نياكاتيه وخميس المنصوري.

وقال بيدرو سوزا مدرب بني ياس، إن المواجهة أمام دبا الحصن، تتطلب مجهوداً كبيراً، واللعب بتركيز وبجدية أمام منافس يخوض اللقاء تحت قيادة مدرب جديد، بعد تغيير الجهاز الفني، مشيراً إلى أن دبا الحصن سيظهر بأسلوب مختلف، وطريقة لعب متطورة، ما يفرض على فريقه اللعب بصورة قوية.

وأضاف أن الجهاز الفني ركز خلال فترة التوقف على تحسين أداء الفريق واستعادة الثقة، وساعد التوقف الدولي في استعادة الفريق للاعبين المصابين، ما يمنح الجهاز خيارات أكبر للتشكيلة.

من جانبه، أكد يوسف نياكاتيه جاهزيته لخوض المباراة، بعد تعافيه تماماً من الإصابة، مشدداً على أنه مستعد لبذل قصارى جهده، والمساهمة مع زملائه اللاعبين لتحقيق الفوز.

وقال: «نعلم أن المواجهة ليست سهلة، ومختلفة عن المباراتين السابقتين أمام دبا الحصن في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بداية الموسم».