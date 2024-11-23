عجمان والجزيرة.. مهمة صعبة

عجمان- ياسر قاسم، أبوظبي – محمد صادق

تنتظر عجمان مهمة صعبة عندما يحل ضيفاً على الجزيرة في السابعة والنصف من مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين باستاد محمد بن زايد، تستمد المباراة أهميتها للفريقين من واقع جدول الترتيب، أصحاب الأرض يتطلعون للتقدم للمحافظة على حظوظهم في المنافسة بعد أن جمعوا 13 نقطة في الـ 7 مباريات الماضية.

بينما يسعى الضيوف لزيادة نقاطهم الـ 7 في مشوار تأمين البقاء مبكراً، ويعول عجمان على ارتفاع معنويات لاعبيه بعد فوزهم في آخر جولة قبل التوقف أمام البطائح وهي تضاف للنتائج الإيجابية التي حققها عجمان أمام المنافسين المباشرين ابتداءً بدبا الحصن في الجولة الرابعة.

واستعد عجمان لمواجهة الجزيرة بسلسلة من التدريبات اليومية تحت إشراف مدربه الصربي غوران، الذي لم يخفِ شعوره بصعوبة المباراة أمام منافس وصفه بالقوي، وقال إن فريقه استعد بشكل جيد معرباً عن رضاه للتحضيرات خلال 21 يوماً هي فترة التوقف من بعد مباراة البطائح.

وقال إنه يعلم قوة فريق الجزيرة الذي لم يخسر في آخر 5 مباريات، وفي المقابل لديه ثقة كبيرة في فريقه مؤكداً أن عجمان في وضع بدني ومعنوي أكثر من جيد.

من ناحيته أكد مدافع عجمان سعود سعيد، أن فريقه جاهز للمباراة ويعلمون أن المنافس قوي ويتطلعون للمواصلة بذات الروح التي ظهروا بها في مباراة البطائح.

طموح

ويطمح الجزيرة إلى مطاردة القمة، إذ يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، ولا يريد الابتعاد عن مراكز المقدمة من أجل العودة لسباق المنافسة، بينما يدخل عجمان الذي يأتي في المركز العاشر بـ 7 نقاط المباراة باحثاً عن الفوز أيضاً لتحسين مركزه والهروب من الدخول في دوامة القاع.

ورغم تفوق الجزيرة تاريخياً على عجمان في مواجهاتهما في دوري المحترفين بـ 13 فوزاً مقابل 5 لعجمان، إلا أن الجزيرة واجه صعوبة أمام «البرتقالي» في اللقاءات الأخيرة.

حيث لم يستطع «فخر أبوظبي» تذوق طعم الفوز على منافسه في آخر 7 مباريات جمعتهما في الدوري سوى مرة واحدة، بينما حقق عجمان الفوز في 4 مباريات وتعادلا في مباراتين.

وشهدت آخر مواجهتين فوز عجمان 2-0 و5-1، وكان آخر فوز للجزيرة على عجمان في مايو عام 2022 في لقاء الدوري الثاني لموسم 2021-2022.

في الوقت نفسه، يسعى المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق قبل فترة التوقف واستعادة جزء كبير من التوازن بعد البداية المخيبة في انطلاقة الموسم، إذ نجح الفريق في تحقيق 3 انتصارات متتالية على حساب النصر ودبا الحصن وخورفكان قبل التعادل في الجولة السابعة مع الوصل.