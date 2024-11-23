«دفاع العين» يثير قلق جماهيره قبل لقاء الأهلي السعودي آسيوياً

على بعد 48 ساعة من المواجهة المهمة التي تجمعه بضيفه الأهلي السعودي، بالجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا للنخبة، أثار دفاع العين قلق جماهير العين، بعد استقبال شباكه لهدفين أمام العروبة، أول من أمس، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة العاشرة على التوالي بالدوري، التي تهتز خلالها الشباك العيناوية، لتستقبل 21 هدفاً، بمعدل أكثر من هدفين في كل مباراة.

وكان المدرب الأرجنتيني، ليوناردو جارديم، المدير الفني الجديد للعين، اعترف قبل المباراة بوجود مشاكل في دفاع الفريق، وأوضح أن علاج هذه المشاكل يتطلب إحداث توازن على مستوى المنظومة في كل خطوط الفريق، مؤكداً أن العين فريق قوي ومنظم، وقادر على تسجيل الأهداف، وهو مطالب بتعزيز القوة الدفاعية، والحيلولة دون استقبال الأهداف.

اللغز

وبرغم القوة الهجومية الضاربة التي يتمتع بها الفريق البنفسجي، لوجود لاعبين متميزين في الخط الهجومي، بقيادة التوغولى لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي.

إضافة لأطراف ملعب فاعلين، يتمتعون بالنزعة الهجومية، وظلوا يسهمون في التسجيل وصناعة الأهداف، غير أن سهولة الوصول لشباكه، رغم وجود الحارس الدولي المتميز خالد عيسى، أصبح لغزاً محيراً ومثيراً للمخاوف وسط أنصاره.

ومنذ أن تولى المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني السابق قيادة العين، في نوفمبر من العام الماضي، استقبلت شباك العين بالدوري 6 أهداف من الوصل، و5 أهداف من البطائح.

بينما تلقى هدفين من فرق الجزيرة، والإمارات، والوحدة، والعروبة، وهدف من خورفكان ودبا الحصن، وبرغم اعتراف المدرب السابق بوجود مشكلة في منظومة الدفاع، غير أنه عجز عن علاجها.

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وكان العين أنهى الموسم السابق 2023-2024 في المركز الثالث، برصيد 45 نقطة، واستقبلت شباكه (37 هدفاً)، مقابل 54 هدفاً سجلها في شباك المنافسين خلال 26 مباراة.

وفي الموسم الحالي 2024-2025 خلال 6 مباريات، سجل الفريق 18 هدفاً، واستقبلت شباكه 11 هدفاً، ليصبح ثاني أكثر فرق المركز الستة الأولى التي استقبلت شباكها أهدافاً، بعد الجزيرة والنصر، إذ استقبلت شباك كل منهما 12 هدفاً.

معاناة

وانعكست معاناة الفريق دفاعياً، لتؤثر في نتائجه، إذ يعتبر هذا الموسم ثاني أقل المواسم التي يحصد فيها العين نقاطاً، بعد مرور 6 جولات، بالفوز في 3 مباريات والتعادل في 2 والخسارة في مباراة واحدة، وسبق له وحصد 8 نقاط فقط بعد بالجولة السادسة في موسم 2010-2011.

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ويعتبر موسم 2021-2022، أقل موسم استقبلت فيه شباك العين أهدافاً، إذ تلقى (17 هدفاً)، مقابل 57 هدفاً سجلها في شباك المنافسين، وقاده في ذلك الموسم المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف إلى التتويج باللقب.

بينما يعتبر موسم 2010-2011 هو أكثر المواسم التي استقبلت فيها شباك الفريق أهدافاً، إذ تلقى 35 هدفاً، مقابل 33 هدفاً سجلها في شباك المنافسين، واحتل المركز العاشر برصيد 25 نقطة، وقاده في ذلك الموسم المدرب البرازيلي ألكسندر جالو.

جارديم والوقت

طالب نجم المنتخب والعين السابق فيصل علي، بالصبر على المدرب حتى يجد الحلول، لافتاً إلى العين بالفعل يحتاج تنظيماً دفاعياً أقوى، يتناسب مع قوته الهجومية، وقال: بالطبع لا توجد مشكلة إذا كان الفريق يحرز أربعة أهداف، ويلج مرماه هدفان، لكن الهدف الأهم، هو الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وفي مباراة العروبة، كان واضحاً الدور الهجومي الذي ظل يقوم به الظهيران، ولكن بالطبع لن يكون هذا متاحاً، في حال واجه الفريق منافسين أصحاب نزعة هجومية، إذ يتطلب الأمر في هذه الحالة إبقاء الظهيرين في حالة دفاعية أكثر منها هجومية.

وأضاف: من سوء حظ المدرب جارديم، أنه تولى القيادة أثناء فترة المنافسة على المستويين الداخلي والخارجي، وبذلك، فلن يجد الوقت لإعادة ترتيب الأوراق، في ما يخص التنظيم الدفاعي.

ولذلك، فهو يحتاج للوقت حتى يتعرف إلى قدرات اللاعبين بما يمكنه من تنفيذ أفكاره، ولذلك، فهو يحتاج مساحة زمنية ومباريات أكثر ليتعرف أكثر إلى حقيقة المشكلة، ويعمل على حلها.