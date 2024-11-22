شباب الأهلي وكلباء.. أهداف مشروعة

دبي - إيهاب زهدي - كلباء - محمد فضل

يبحث شباب الأهلي عن تعزيز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين عندما يستقبل ضيفه كلباء على ملعب استاد راشد بدبي في الرابعة و40 دقيقة من مساء اليوم، في مباراة ينشدها الفريقان بهدف الفوز ضمن الجولة الثامنة للمسابقة، حيث يطمح «الفرسان» أصحاب القمة برصيد 18 نقطة التقدم نحو لقب جديد، ويرغب كلباء صاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط، الاقتراب أكثر نحو المربع الذهبي.

بدوره أكمل كلباء الإعداد للقاء الفرسان، ويسعى لاعبو النمور ومدربهم الصربي فوك رازوفيتش لمواصلة مشوار الانتصارات ضمن مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

والتي كان آخرها تحقيق الفوز على العروبة بثلاثية نظيفة خلال الجولة السابعة التي أقيمت قبل فترة التوقف الدولي. ويحتل كلباء المركز السادس بعشر نقاط من 7 مباريات ولديه مباراة مؤجلة من الجولة الثانية ضد العين.

وأعلن باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه جاهز لخوض المباراة، مبيناً أن التحضيرات سارت بشكل جيد خلال الفترة السابقة، ومشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، ووصف المباراة بالصعبة.

وأشار إلى أنها تتطلب الكثير من التركيز والعمل، خصوصاً بعد فترة التوقف الطويلة من دون مباريات رسمية، وأكد أن المنافس فريق قوي ويتمتع بصلابة دفاعية واضحة، ولديه التزام فني وتكتيكي واضح، بالإضافة إلى التميز في الهجمات المرتدة، وجدد ثقته في كل عناصر الفريق، بقوله:

«لدي إيمان بأهمية العمل اليومي من أجل التطوير في مستويات اللاعبين، وعلينا أن نقدم الأفضل لحصد النقاط، كما نحتاج بشدة إلى تواجد جماهيرنا التي تمنحنا القوة والدافع للقتال من أجل مواصلة الانتصارات».

وقال فوك رازوفيتش مدرب كلباء: «قمت بتجهيز الفريق جيداً لمواجهة شباب الأهلي، الذي يعد واحداً من أفضل أندية الدوري».

وأضاف: «ثقتي كبيرة في قدرة جميع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، وستكون المباراة فرصة للجميع لإثبات أنفسهم، وعليهم استغلالها بشكل جيد.

ومن جانبه، أكد ريكلمي هيرنانديز لاعب شباب الأهلي، أنهم استعدوا بالشكل المطلوب لمباراة الجولة الثامنة من الدوري، واصفاً المنافس بالفريق القوي، وشدد على احترامه لكل المنافسين، وعلى أنهم دائماً جاهزون لمواجهة كل الفرق في مختلف البطولات.

ولفت إلى أن الفريق عمل خلال الأسبوع الماضي للتحضير للمباراة المقبلة، حتى يظهر بالصورة المطلوبة، وإلى أن لاعبي شباب الأهلي يتمتعون بعقلية الفوز، ويسعون دائماً لتحقيق الانتصارات وحصد نقاط المباريات، للمحافظة على صدارة الترتيب التي يحتلها الفريق في الوقت الراهن.

وقال عبد العزيز حمد لاعب كلباء: «الفريق يمر بحالة جيدة، وجميع اللاعبين في أتم جاهزية لتقديم مباراة جيدة أمام شباب الأهلي، متصدر ترتيب الدوري».

وأضاف: «نتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق نتيجة إيجابية ونسعد جمهورنا بنتيجة جيدة تساعدنا على المزيد من الاستقرار في منطقة وسط جدول الترتيب».