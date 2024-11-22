الوحدة والوصل.. مطاردة الصدارة

أبوظبي ــ محمد صادق، دبي ــ علي الظاهري

يستضيف الوحدة في السابعة والنصف، على ملعبه باستاد آل نهيان، فريق الوصل في مواجهة صعبة للغاية ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للاستمرار في مطاردة الصدارة.

ويتطلع الوحدة الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، إلى الفوز للبقاء ضمن دائرة الصراع على مراكز المقدمة والمنافسة على القمة، حيث تفصله 4 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر والشارقة الوصيف، بينما يقف الوصل حامل اللقب في المركز السابع برصيد 9 نقاط.

ويأمل «العنابي» مواصلة تفوقه على الوصل في المباريات الأخيرة، إذ لم يخسر أمام «الإمبراطور» في آخر 8 مباريات جمعتهما في الدوري، إضافة إلى أن الفريق نجح في تجنب الخسارة في آخر 4 مباريات في المسابقة هذا الموسم.

فيما جمعت الفريقين 30 مواجهة في دوري المحترفين، حقق فيها الوحدة الفوز في 12 مقابل 10 انتصارات للوصل والتعادل في 8 مباريات، في الوقت الذي يسعى فيه الوصل إلى تحقيق الانتصار حتى لا يبتعد كثيراً عن كوكبة الصدارة.

ويدرك الجهاز الفني للوحدة أهمية وصعوبة المباراة أمام حامل اللقب، وأن الفوز بها يعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة ويؤكد استمراره في سباق المنافسة، إذ إن التعثر يبعد الفريق عن المقدمة وقد يفقد المركز الثالث في حال فوز النصر والجزيرة في الجولة الحالية.

واستعد الوحدة خلال فترة التوقف بخوض وديتين مع عجمان وكلباء، حيث فاز في الأولى بهدف الكاميروني ليونيل وامبا، وخسر في الودية الثانية من «النمور»، واستعاد الفريق جهود الثنائي أحمد نور الله وعبد الله حمد بعد تماثلهما للشفاء، وانتظامهما في تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام الماضية.

وقال النرويجي روني دايلا مدرب الوحدة: «سنخوض مباراة قمة تتسم بالصعوبة، خصوصاً وأنها تأتي بعد توقف طويل، وحاولنا تجهيز الفريق عبر التدريبات اليومية والعمل على أفكار مختلفة، إضافة إلى خوض وديتين نأمل أن تنعكس إيجاباً على الفريق».

وأضاف أن الفريق لا يعاني أي نوع من الضغوط لاسيما وأننا نخوض المباراة على ملعبنا وبين جماهيرنا، وأؤمن بقدرة اللاعبين على تقديم أداء قوي، وأن الجماهير سيكون لها دور كبير في تقديم الدعم وتحفيز اللاعبين خلال المباراة.

تحضيرات جيدة

من جانبه أكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل أن التحضيرات للمباراة كانت جيدة، واستغل الفريق فترة التوقف لتكثيف التدريبات، مشيراً إلى أن المباراة ضد الوحدة ستكون صعبة. وأضاف: «ندرك جيداً الجودة التي يتمتع بها فريق الوحدة، فهم من بين أفضل ثلاثة أو أربعة فرق في الدوري، ولديهم مهاجم مميز يقدم أداءً عالياً عاماً بعد عام، إضافة إلى أنهم فريق منظم تحت قيادة مدرب متميز».

وتابع ميلوش قائلاً: «لقد خضنا مباراة جيدة ضدهم هنا في الكأس، لذلك من المؤكد أنهم سيأتون أكثر حماساً وهم يلعبون على أرضهم وبين جماهيرهم، وعلينا أن ندرك أننا بحاجة إلى تقديم مباراة قوية للغاية لتجاوز هذا التحدي».

بدوره، أكد طحنون الزعابي لاعب الوصل أن المباراة تحمل أهمية كبيرة للفريق، خاصة أن الوحدة سيلعبها على ملعبه وأمام جمهوره، وأن الفهود سيبذلون كل ما لديهم لحصد نقاط المباراة الثلاث.