الشارقة والنصر.. قمة المتعة والإثارة

الشارقة - ياسر قاسم، دبي - عدنان الغربي

يعود الشارقة إلى ملعبه الأول في استاد الشارقة مستضيفاً فيه منافسه النصر في الساعة الخامسة إلا الثلث ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة ممتعة ومثيرة تحمل طابع اللحاق بالصدارة، كون الشارقة ثاني الترتيب برصيد 18 نقطة وخسر مباراة واحدة فقط كانت خارج ملعبه أمام المتصدر شباب الأهلي، فيما جمع النصر 13 نقطة وضعته في مركز جيد في سباق المقدمة.

وتميل الكفة لصالح النصر في المواجهات السابقة على صعيد دوري المحترفين بفوزه في 11 مباراة مقابل 10 للشارقة وتعادل الفريقان 7 مرات، وسجل النصر 45 هدفاً في مرمى الشارقة مقابل 41 استقبلها مرماه.

واستعد الشارقة للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية، آخرها كان مساء أمس وضع فيها الجهاز الفني بقيادة كوزمين اللمسات الأخيرة لطريقة اللعب والتشكيلة المناسبة، وأكد كوزمين أهمية المباراة وصعوبتها، مشيداً بقدرات فريق النصر الذي وصفه بالمنافس القوي، وأضاف تفصيلاً:

النصر فريق مميز، لديه لاعبون متميزون وطريقة لعب خاصة قد تشكل صعوبات لأي فريق يواجهه، عندما تواجه فريقاً بهذه الإمكانيات، تحتاج إلى صبر كبير وانتباه كامل طوال المباراة، لديهم لاعبون يملكون حلولاً فردية تجعلهم خصماً بحاجة إلى تركيز عالٍ.

كما أوضح المدرب أن مواجهة النصر في الدوري قد تكون مشابهة لقاء الفريقين السابق في الكأس، والذي وصفه بأنه كان لقاءً صعباً.

وتطرق كوزمين إلى فترة التوقف الدولي التي شهدت عودة بعض اللاعبين من الإصابة وتجهيز آخرين للمباريات المقبلة، مشيراً إلى عودة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخباتهم في التدريب الأساسي للمباراة.

وفيما يتعلق بالخسارتين الأخيرتين للفريق، شدد كوزمين على أهمية التعلم من الأخطاء وتحسين الأداء، قائلاً: نسعى دائماً للفوز، لكن من الطبيعي أن نخسر بعض المباريات، المهم أن نركز على الاستفادة من الأخطاء والعمل بجد لاستعادة الانتصارات.

من جهته يتطلع النصر لتأكيد صحوته الأخيرة والاقتراب أكثر فأكثر من فرق المقدمة من بوابة الشارقة أحد أبرز المنافسين على اللقب، ويخسر العميد في هذه المباراة جهود لاعبه السنغالي موسى نداي بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة ظفار العماني في مسابقة دوري أبطال الخليج.

جاهزية

وأكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر جاهزية فريقه للمباراة التي توقع أن تكون ممتعة ومثيرة بالنظر إلى المستويات الجيدة التي يقدمها الفريقان في الدوري، وقال: سنواجه خصماً قوياً يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، ونحن أيضاً فريق جيد وبصدد تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية، نتطلع إلى تأكيدها أمام الشارقة، ونتوقع مباراة ممتعة للجماهير، وسنقاتل بكل قوتنا لتحقيق الفوز.

وأضاف: استثمرنا فترة التوقف بشكل مثالي ولعبنا مباراتين وديتين أمام بني ياس، وكنت حريصاً على مشاركة جميع اللاعبين لدقائق اللعب نفسها بهدف تجهيزهم جميعاً للمرحلة المقبلة التي سنخوض فيها عدداً من المباريات المهمة محلياً وفي مسابقة دوري أبطال الخليج.

وأوضح شرودر أن الفريقين يعرفان بعضهما جيداً وجميع الأوراق مكشوفة للمدربين، خصوصاً أن النصر والشارقة التقيا قبل فترة قصيرة في مسابقة كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن مباراة اليوم، لا تختلف عن السابقة ولكن ستحكمها بعض التفاصيل البسيطة، لذا يتوجب علينا اللعب بروح قتالية والتحلي بالتركيز التام.

وأكد لاعب الشارقة خالد باوزير جاهزية الفريق لمواجهة النصر، مشيداً بالمستوى الذي يقدمه الخصم هذا الموسم، وقال باوزير: «النصر فريق متطور هذا الموسم ويقدم أداءً جيداً، نحن مستعدون للمباراة ونسعى للظهور بأفضل شكل ممكن وتحقيق الفوز.

واختتم باوزير حديثه بتوجيه رسالة مباشرة لجماهير الشارقة، داعياً إياهم لدعم الفريق في هذه المواجهة المهمة، حيث قال: تعودنا دائماً على مساندة جماهيرنا الأوفياء، هذه المباراة هي الأولى لنا على ملعبنا هذا الموسم، ونتمنى أن نراهم يدعموننا بكثافة. نحن نعمل دائماً على إسعادهم وتحقيق الانتصارات، ونعدهم ببذل كل ما لدينا من أجل إسعادهم.

وقال غوستافو أليكس لاعب النصر: «بالتأكيد ستكون المباراة قوية جداً بين فريقين كبار يضمان العديد من العناصر الجيدة، كما ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي عندما أواجه فريقي السابق».