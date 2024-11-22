العين وخورفكان يعودان إلى الانتصارات في «المحترفين»

عاد العين وخورفكان إلى الانتصارات مع افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين أمس.

وبعد سلسلة نتائج سلبية داخلياً وخارجياً، حقق العين فوزاً كبيراً على مضيفه العروبة 4-2 على ملعب استاد دبا لحساب الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة قفز إلى المركز السادس برصيد (11 نقطة) مع مباراتين مؤجلتين.

بينما بقي العروبة، في المركز الثالث عشر، قبل الأخير برصيد (3 نقاط)، وسجل أهداف العين كل من سفيان رحيمي، في الدقيقة 13، ولابا كودجو هدفين، في الدقيقتين 29، و61 وعوض الله، في الدقيقة 44، وأحرز للعروبة محمد رضا ازادي، في الدقيقة 74، وجابريل كاك، في الدقيقة 78، وهذا هو الفوز الأول للعين على العروبة بالدوري، إذ سبق وتعادلا في مباراتين سابقتين بالموسم.

وحقق خورفكان 3 نقاط مهمة بالفوز على مستضيفه البطائح 3-1، في مباراتهما على ملعب استاد خالد بن محمد، وسجل أهداف خورفكان بيدرو هنريكي في الدقيقة 14، ولورينسي في الدقيقة 60، وماتيوس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، وأحرز هدف البطائح أحمد خليل في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليرفع خورفكان رصيده إلى 10 نقاط، وتجمد رصيد البطائح عند 4 نقاط.

وترجم خورفكان أفضليته النسبية في الشوط الأول، إلى هدف في الدقيقة 14، عن طريق بيدرو انتهى عليه الشوط الأول.

واستمرت الأفضلية الهجومية لخورفكان في الشوط الثاني، لينجح الفريق في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ من متابعة جيدة من اللاعب لورينسي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لخورفكان أحرز منها ماتيوس الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 79.

وتمكن أحمد خليل من خطف هدف شرفي للبطائح في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، وسط غياب تركيز من مدافعي خورفكان، الذي نجح بالخروج بفوز ثمين في أول ظهور للمدرب الوطني عبد المجيد النمر، في القيادة الفنية للفريق خلفاً للمدرب الروماني دانييل إيسايلا.

وتشهد الجولة اليوم ثلاث مباريات، حيث يواجه شباب الأهلي اتحاد كلباء ويلتقي الشارقة ضيفه النصر ويستضيف الوحدة الوصل.