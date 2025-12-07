على غرار رونالدو.. بيرس مورجان يفاجئ صلاح بهذا الطلب



فاجأ المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان، النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بعدما استغل حالة الغضب التي يعيشها الأخير خلال الأيام الأخيرة، موجهاً له دعوة علنية لإجراء مقابلة تشبه تلك التي شكلت نقطة تحول في مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل رحيله عن مانشستر يونايتد.



وجاء تعليق مورجان ليزيد من حرارة المشهد حول مستقبل صلاح مع ليفربول، في وقت يمر فيه اللاعب بأصعب فتراته داخل أنفيلد، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، قبل أن يطلق تصريحات انتقد فيها النادي ومدربه آرني سلوت، مؤكداً أنه يشعر بأن النادي يلقيه تحت الحافلة وأن علاقته بسلوت لم تعد جيدة.



وخلال الساعات الماضية، نشر مورجان تعليقاً عبر منصة «إكس» على تصريحات صلاح، قائلاً: «واو.. ربما حان الوقت لإجراء مقابلة يا صلاح»، في تلميح مباشر إلى المقابلة الشهيرة التي أجراها مع كريستيانو رونالدو عام 2022، والتي تسببت آنذاك في أزمة كبيرة داخل مانشستر يونايتد وانتهت بفسخ عقد اللاعب، وجاء طرح مورجان ليذكر الجمهور بهذا الحدث، ويوحي بإمكانية تكراره إذا قرر صلاح قبول الدعوة.



وجاءت دعابة مورجان في توقيت صعب، خصوصاً أن صلاح يعيش حالة من التوتر بسبب غيابه عن التشكيل الأساسي مع ليفربول، وتراجع نتائج الريدز في المباريات الأخيرة، والتي كان آخرها تعثر أمام سندرلاند 1/1 وليدز 3/3 على الترتيب.