«جدعنة» المصريين.. جبهة جديدة تدعم محمد صلاح



امتدت دائرة المساندة حول النجم المصري محمد صلاح، في خضم أزمته الحالية مع ليفربول، بعدما انضم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة، إلى جبهة الدعم التي تحيط باللاعب. ونشر التوأم عبر حسابهما الرسمي على منصة «إنستغرام» رسالة مقتضبة لكنها قوية المعنى بين جنباتها «جدعنة» المصريين وقت الشدة، وصفا فيها صلاح بأنه «دائماً رمز للإصرار والعزيمة»، في إشارة واضحة إلى رفضهما للهجوم الأخير الذي تعرض له اللاعب عقب جلوسه المتكرر على مقاعد بدلاء ليفربول وتصاعد حدة التوتر بينه وبين المدرب آرني سلوت.



وجاء دعم التوأم حسن للنجم المصري محمد صلاح، بعدما اشتعل الجدل داخل انجلترا بين محللين وأساطير سابقين، على رأسهم جيمي كاراغر الذي انتقد صلاح قائلاً إن «قدميه لم تعودا تتحملان الضغط»، قبل أن يرد سام ألاردايس واصفاً تصريحات كاراغر بأنها «هراء» ولا تستند لأي منطق نظراً لما قدمه صلاح في المواسم الأخيرة.



وزادت أزمة صلاح تعقيداً بعد تصريحاته النارية التي لوح فيها بإمكانية الرحيل، متحدثاً عن شعوره بأن النادي ألقاه تحت الحافلة، وكاشفاً عن انهيار العلاقة مع مدربه سلوت، قبل أن يعترف بأنه لا يعلم ما الذي ينتظره بعد العودة من بطولة كأس أمم أفريقيا.