إبراهيم با لـ« البيان »: استبعاد مبابي من منتخب فرنسا قرار صائب حالياً

كشف إبراهيم با، لاعب منتخب فرنسا وإيه سي ميلان سابقاً، أن استبعاد كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، من قائمة منتخب فرنسا للتوقف الدولي الحالي لم يكن مفاجئاً بسبب مستواه المتراجع هذا الموسم، وأنه قرار صائب في هذه المرحلة التي يحاول فيها فرض نفسه مع الميرنغي، وقال إبراهيم با لـ«البيان»: منتخب فرنسا ليس مبابي، عندما يكون لاعباً ليس في أفضل حالاته البدنية والذهنية من الطبيعي أن لا يكون ضمن الفريق، وفي النهاية النتائج هي التي ستحدد هل قرار ديدييه ديشامب كان صائباً أم لا؟ ما يعلمه الجميع هو أن منتخب فرنسا يضم أفضل اللاعبين في العالم، لقد فاز على إيطاليا في المباراة الأخيرة وتأهل أولاً إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأوضح إبراهيم با أن انتقال مبابي من فريق كبير (باريس سان جيرمان) إلى ريال مدريد لا يعني ذلك أن نجاحه كان مضموناً، بل يحتاج لفترة أطول للتأقلم، لأن بيئة الناديين مختلفة تماماً.

وأضاف: مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويحتاج إلى القليل من الوقت حتى يتأقلم مع وضعه الجديد، وأنا واثق من نجاحه في ريال مدريد.

ومنذ انتقاله إلى الريال لم يكن موسم مبابي رائعاً حتى الآن، ما أثار تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا الأداء.

وكان مبابي غاب عن مباراتي «الديوك» بدوري أمم أوروبا الشهر الماضي، حيث كان يتعافى من الإصابة، لكنه منذ ذلك الحين أصبح عنصراً أساسياً مع الريال مجدداً، لكن تم استبعاده مجدداً من قائمة المنتخب الفرنسي خلال التوقف الحالي، ما أثار غضب الجماهير الفرنسية.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية نقلاً عن بعض المقربين من اللاعب أن مبابي يعاني من «مشكلة ذهنية» منذ أشهر عدة، وأن حل هذه المشكلة يتطلب وقتاً وإشرافاً من متخصصين.

تأييد

وعن رأيه في كأس العالم 2026 بـ48 منتخباً، أوضح با أنه يؤيد تماماً هذه الفكرة، لأن كرة القدم تحتاج إلى تغيير مستمر، وقال: ستكون هناك إثارة أكثر من السابق والمزيد من المباريات، والمزيد من العائدات المالية المتأتية من التذاكر وحقوق البث، والأهم ستكون هناك فرصة لـ16 منتخباً أخرى للوصول لكأس العالم ربما لأول مرة.

وأضاف: أعتقد أن معظم اللاعبين في العالم يؤيدون مشاركة 48 منتخباً في كأس العالم، لأنه مع زيادة المشاركين سيرتفع مستوى الحماس والإثارة، ومع التطور الذي تشهده كرة القدم في مختلف المسابقات كان من الضروري إضافة بعض التغييرات في كأس العالم.

وبشأن حظوظ منتخبنا الوطني في التأهل إلى كأس العالم 2026، أكد إبراهيم با أن حظوظ «الأبيض» بين يديه، خصوصاً بعد الفوز المبهر على قطر ، مشيراً إلى أن «الأبيض» أظهر تطوراً في مستواه، ويملك مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب القدرات الفردية الرائعة، وما أظهر حتى الآن يستحق من أجله أن يكون ضمن الـ48 منتخباً في مونديال 2026.

وأضاف: المنتخب الإماراتي وصل إلى كأس العالم في 1990، وهو قادر على التأهل مرة أخرى، وفي ظل وجود هذه المجموعة المتميزة من اللاعبين يجب أن يفرض كلمته ويطارد فرصته حتى اللحظة الأخيرة.

وتابع: أقيم في دبي منذ أكثر من 6 سنوات، وحظيت بمتابعة العديد من المباريات لمنتخب الإمارات، وكذلك في الدوري، هناك تطور، والأهم أن سياسة إشراك المقيمين بدأت تعطي ثمارها، لكن أعتقد أن الكرة الإماراتية تحتاج إلى مشروع طويل الأمد، والتركيز على تكوين اللاعبين الصغار واستقطاب مدربين متخصصين في ذلك.