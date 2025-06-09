«أغلى لاعب» فرس رهان الأندية العربية في مونديال أمريكا

في النسخة التاريخية من كأس العالم للأندية 2025، التي تقام لأول مرة بالنظام الموسع في الولايات المتحدة، وتنطلق، السبت المقبل، وتستمر حتى الأحد 13 يوليو المقبل، تحضر الفرق العربية بخمسة مقاعد، وهي العين الإماراتي، الأهلي المصري، الهلال السعودي، الترجي التونسي، الوداد المغربي.

في كل فريق اسم يحمل على عاتقه طموحات جماهيره، يتقدم القائمة كونه أغلى لاعب، ويقف تحت الأضواء باعتباره الأمل الأكبر، والرهان الذي تعلق عليه الآمال في لحظات الحسم.

في هذا التقرير تسلط «البيان» الضوء على اللاعب الأعلى قيمة سوقية في كل نادٍ عربي مشارك في البطولة، بالاستناد إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت»، مع تحليل للدور، الذي يؤديه كل منهم داخل منظومة فريقه.

رحيمي.. رهان الحسم

بمهارة مغربية وحضور لافت في الملاعب الإماراتية يدخل سفيان رحيمي كأس العالم للأندية كونه أغلى لاعب في قائمة العين، بقيمة 7 ملايين يورو، فريق العين ثالث الأندية العربية من حيث القيمة السوقية «44.54 مليون يورو»، خلف الهلال السعودي «154.33 مليون يورو»، والأهلي المصري «48.95 مليون يورو»، يضع رهانه على جناحه السريع، الذي قاد الفريق العام الماضي إلى لقب دوري أبطال آسيا.

سفيان رحيمي لا يُجيد فقط تسجيل الأهداف، بل يمتلك قدرة عالية على التحرك بدون كرة لفتح المساحات أمام زملائه، ويجيد قراءة تمركز المدافعين بشكل جيد، كما يعتبر من أخطر اللاعبين في تنفيذ الهجمات المرتدة، بفضل سرعته الكبيرة، وقدرته على الانطلاق من الخلف إلى الأمام. وفي بطولة كبرى مثل كأس العالم للأندية، حيث تحسم التفاصيل في لحظة، يكون اللاعب الذي يملك هذه الأدوات سلاحاً غير تقليدي قادراً على كسر التوازن، وصناعة الفارق في المباريات الصعبة.

نيفيز.. جوهرة الهلال

بمتوسط 4.98 ملايين يورو للاعب واحد، وقيمة إجمالية تبلغ 154.33 مليون يورو، يحتل الهلال صدارة الأندية العربية من حيث القيمة السوقية، والمركز الـ 14 بين جميع الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ووسط كوكبة نجوم في الهلال يتربع البرتغالي روبن نيفيز على القمة، كونه أغلى لاعب في صفوف السعودي بقيمة 25 مليون يورو. لاعب ارتكاز يتمتع بذكاء تكتيكي لافت، يجيد ضبط إيقاع اللعب من العمق، وربط الخطوط بين الدفاع والهجوم بسلاسة، مستفيداً من رؤيته الواسعة للملعب، وقدرته على التمرير تحت الضغط، إلى جانب ذلك يملك نيفيز خبرة طويلة في الملاعب الإنجليزية، حيث لعب لعدة مواسم مع وولفرهامبتون، واعتاد خلالها على المنافسة القوية، ما يجعله حجر الأساس في منظومة الهلال التكتيكية.

بعد رحلة أوروبية حافلة عاد المصري محمود حسن «تريزيجيه» إلى صفوف الأهلي المصري في صفقة لقيت صدى واسعاً لدى الجماهير، وجاءت في الوقت نفسه خياراً استراتيجياً، يعزز قوة الفريق فنياً.

ويتصدر تريزيجيه قائمة لاعبي الأهلي من حيث القيمة السوقية بـ 5 ملايين يورو، في فريق تبلغ قيمته الإجمالية 48.95 مليون يورو، محتلاً المركز الـ 25 بين الأندية المشاركة في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، والثاني عربياً بعد الهلال السعودي.

وفي مجموعة نارية تضم إنتر ميامي، بالميراس، وبورتو، يُعوَّل الأهلي على تريزيجيه كونه نجماً يملك الخبرة والقدرة على قيادة الفريق الأحمر في مواجهات العيار الثقيل، فهو يمتاز بالسرعة، والتحكم العالي بالكرة، والقدرة على اختراق الدفاعات وخلق الفرص، ما يجعله أحد أبرز مفاتيح اللعب في فريق يسعى لتثبيت بصمته المعتادة في البطولة العالمية.

ساس.. رئة الترجي

في فريق تبلغ قيمته السوقية 20.35 مليون يورو، ويحتل المركز الـ 29 في البطولة، والرابع عربياً من حيث القيمة السوقية، يتصدر الجناح البرازيلي يان ساس قائمة الترجي كونه أغلى لاعب بقيمة 1.8 مليون يورو.

ساس، الذي بدأ الموسم بشكل باهت، استعاد مستواه تدريجياً ليصبح ورقة هجومية مهمة في تشكيلة المدرب، ماهر الكنزاري، يتمتع بقدرة عالية على المراوغة والانطلاق من الطرف، ويُعوَّل عليه الفريق التونسي في خلق المساحات، واختراق خطوط المنافسين، خاصة في المواجهات الصعبة، التي تنتظر الترجي في مجموعته أمام كل من فلامنغو وتشيلسي ولوس أنجلوس.

وبينما اعتاد الترجي تاريخياً الاعتماد على الأسماء المحلية فإن ساس يجسد هذه المرة نموذج اللاعب الأجنبي، الذي قد يصنع الفارق في أكبر ساحة كروية للأندية.

حركاس.. صلابة دفاعية

بأقل قيمة سوقية بين الأندية العربية «17.31 مليون يورو» يحتل الوداد المغربي المركز الخامس عربياً والـ 30 بين الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025. ويتصدر المدافع جمال حركاس قائمة أغلى لاعبي الفريق بقيمة 1.4 مليون يورو.

الرهان في الوداد لا يقوم على الأسماء البراقة، بل على منظومة متماسكة، يقودها قلب دفاع يجيد التمركز وقراءة اللعب، ويمنح الفريق اتزاناً في المباريات التي تتطلب أعلى درجات التنظيم والانضباط، بعيداً عن المجازفة غير المحسوبة.

أرقام وواقع

بقراءة دقيقة للقيمة السوقية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 يتضح الفارق الكبير بين الأندية العربية ومنافسيها من كبار أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ويتصدر ريال مدريد القائمة بقيمة 1.41 مليار يورو، يليه مانشستر سيتي بـ 1.18 مليار، ثم باريس سان جيرمان بـ 1.05 مليار، وتشيلسي بـ 952.3 مليون يورو، وبايرن ميونيخ بـ 842.5 مليون، وهي أرقام تعكس حجم الاستثمارات والنجوم في هذه الأندية. في المقابل يأتي الهلال السعودي كونه أعلى نادٍ عربي بقيمة 154.33 مليون يورو، محتلاً المركز الـ 14 بين الفرق المشاركة، يليه الأهلي المصري بـ 48.95 مليوناً «المركز 25»، والعين بـ 44.54 مليوناً، ثم الترجي التونسي بـ 20.35 مليوناً، والوداد المغربي بـ 17.31 مليوناً.

ورغم التفاوت الواضح في الأرقام تبقى كرة القدم لعبة تُحسم على أرض الملعب، وليس بحسابات السوق، ففي النهاية الأداء هو الفيصل، والكفاءة والانضباط هما من يصنعان الفارق، ووقتها، تصبح «الورقة الرابحة» هي العنصر الحاسم، الذي يظهر في اللحظة المطلوبة، ويمنح فريقه الأفضلية، وليس مجرد اسم في قائمة النجوم.