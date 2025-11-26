5 سنوات على رحيله.. من الأرجنتين إلى مارادونا: "كل شيء يزول إلا أنت"

بعد خمسة أعوام على وفاته، انهالت الثلاثاء الرسائل لتكريم أسطورة الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا من قبل عالم كرة القدم وعائلته التي لا تزال تنتظر العدالة بشأن ظروف رحيله، مع إعادة تحديد موعد المحاكمة في مارس المقبل.

وكتب المنتخب الأرجنتيني في حسابه على منصة "أكس" أنه "لا يموت إلا من يُنسى، وأنت يا دييغو نتذكرك كل يوم"، في إشارة إلى النجم الذي توج بطلا مع بلاده في مونديال المكسيك 1986 ووصل معها إلى نهائي النسخة التالية عام 1990 في إيطاليا.

وأضاف المنتخب، الفائز بلقب المونديال الأخير عام 2022، في رسالته "خمس سنوات مضت"، مضيفا في مقطع الفيديو الذي أرفقه بالمنشور "5 مثل عدد اللاعبين الإنكليز الذين تلاعبت بهم" قبل تسجيله "هدف القرن" خلال ربع نهائي مونديال 1986، و"5 مثل أصابع يدك" التي ساعدته في التسجيل خلال المباراة نفسها.

وكتب ناديه السابق بوكا جونيورز "الأشخاص يرحلون، الأيام، الشهور والسنوات تمر. كل شيء يزول إلا أنت، فأنت باق دائما"، مرفقا ذلك بفيديو لمشجعين يضعون الزهور عند تمثال للاعب في متحف ملعب "بومبونيرا".

أما أرجنتينوس جونيورز، نادي بداياته، فكتب "نراك، نفكر فيك، نحلم بك"، ضمن عشرات الرسائل من أندية ولاعبين واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم في الذكرى الخامسة لرحيله التي لم تشهد أي مراسم رسمية.

وحضر اسم مارادونا في الأخبار مؤخرا بسبب التطورات القضائية بعد إلغاء المحاكمة في أيار/مايو الماضي بشأن ظروف وفاته، مع تحديد موعد جديد في مارس 2026.

وكانت المحاكمة التي تستهدف سبعة من العاملين في القطاع الصحي بشأن مسؤوليتهم المحتملة عن الوفاة قد أُلغيت بعد شهرين ونصف من الجلسات، إثر فضيحة تورطت فيها إحدى القاضيات بالتعاون سرا في إنتاج مسلسل وثائقي عن القضية.

وقد أُقيلت القاضية الأسبوع الماضي بقرار من لجنة مكونة من زملائها.

وكتبت دالما، الابنة الكبرى لمارادونا، الثلاثاء "بابا، ستحصل على العدالة التي تستحقها، أعدك بذلك"، في إشارة إلى المحاكمة المقررة في 17 مارس.

وكان أبناء مارادونا قد أعلنوا نهاية 2024 عن مشروع إقامة ضريح في قلب بوينوس أيرس، ليكون مكانا للذاكرة تُنقل إليه رفاته، الموجودة حاليا في مقبرة خاصة خارج العاصمة.

لكن المشروع الذي كان مقررا في 2025، لن ينفذ قبل انتهاء الإجراءات القضائية، وفق مصادر قريبة من الملف.

وتوفي مارادونا عن 60 عاما في 25 نوفمبر 2020 إثر أزمة قلبية أثناء فترة نقاهة بعد جراحة للأعصاب خضع لها.



