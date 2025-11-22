حبس رمضان صبحي لاعب بيراميدز المصري في قضية التزوير



قررت الدائرة 30، بمحكمة جنايات الجيزة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، تأجيل نظر قضية محاكمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمنتخب المصري السابق و3 آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات أحد معاهد السياحة والفنادق، إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري، مع استمرار حبس جميع المتهمين، بما فيهم اللاعب رمضان صبحي.



وأصدرت المحكمة قراراً بضبط وإحضار المتهم الرابع في القضية، وهو وكيل اللاعب، تمهيداً لمواصلة إجراءات المحاكمة، واستدعائه للمثول أمام هيئة المحكمة.



وجاء تأجيل القضية للنظر يوم الثلاثاء المقبل، بناءً على طلب دفاع المتهم الأول بالقضية، تأجيل نظر القضية للاستعداد والمرافعة، وطلب دفاع الثاني التأجيل نظر القضية والاستعداد للمرافعة، وتشمل قائمة الاتهامات في القضية، تزوير كراسات الإجابات، وكشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة، لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية.