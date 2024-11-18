رونالدو تحدّث معه شخصياً.. هل ينضم محمد صلاح إلى النصر؟

ذكرت صحيفة «إل ناسيونال» الكتالونية، أن كريستيانو رونالدو طلب من إدارة نادي النصر التعاقد مع محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع ليفربول الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو، يدرك أنه إذا أراد رفع مستوى الدوري السعودي، فسيحتاج إلى إحاطة نفسه بنجوم من الصف الأول.

وبحسب مصادر مقربة من نادي النصر، تحدث النجم البرتغالي شخصياً مع صلاح لضمه إلى النصر بعقد طويل الأمد.

ومنذ وصول رونالدو إلى النصر في يناير 2023، أصبح الدوري السعودي قبلة للعديد من اللاعبين الكبار، لكن توقيع المصري قد يكون نقطة تحول، بحسب الصحيفة.

ولفتت إلى أن التعاقد مع صلاح قد يكون نقطة تحول، إذ لن يقدم فقط جودة كروية، بل سيمثل أيضاً تأثيراً إعلامياً وتجارياً هائلاً في العالم العربي خاصة، إذ يعتبره الكثيرون أيقونة مصرية وعربية.