محمد صلاح في معرض الشارقة للكتاب: " القراءة أسهمت في رسم مسيرتي الكروية"

استضاف معرض الشارقة للكتاب في نسخته الـ43 ضمن فعاليات يومه الأخير اللاعب المصري العالمي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الأنجليزي في جلسة حوارية حول مسيرته الكروية ووصوله إلى العالمية وعلاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية حضرها حشد كبير من الجمهور ملأ قاعة الاحتفالات في مركز أكسبو الشارقة.

وأكد محمد صلاح (32 عاما) أن القراءة والكتب يمثلان بالنسبة له رصيدا معرفيا كبيرا وخلاصة خبرات مؤلفين كبار يحاول الاستفادة من تجاربهم في مسيرته الكروية وحياته بصفة عامة معربا عن سعادته بالتواجد في معرض الشارقة الدولي للكتاب وتمنى أن تسهم تجاربه في تحقيق الفائدة للشباب الصغير.

وقال "صلاح " أمام الآلاف من محبيه إن القراءة تمثل عنصرا معرفيا أساسيا بالنسبة له وأكد أنه استفاد كثيرا من الكتب التي قرأها في رسم مسيرته الكروية موضحا أن ارتباطه بقراءة الكتب بدأ بعد انتقاله إلى الدوري الإنجليزي وتحديداً صفوف نادي تشيلسي الذي لم تكن مشاركته في المباريات فيه وقتها تتم بالصورة التي كان يأملها ليجد ضالته في القراءة والكتب من أجل توسيع مداركه وزيادة معارفه.

انضم صلاح إلى تشيلسي الإنجليزي موسم 2014 وكان ذلك أول خطوة له في الدوري الإنجليزي قادما من بازل السويسري لكنه غاب كثيراً عن التشكيلة الأساسية لفريقه الجديد وقتها.

وقال إنه بدلاً من أن يوجه اللوم إلى المدرب أو الظروف التي حالت دون ظهوره بالشكل الملائم مع تشيلسي وجد في الكتب ضالته لتعينه على هذا الموقف وتسهم في تقوية شخصيته ومنذ ذلك الوقت والقراءة أصبحت جزءا مهما من حياته.

وأضاف : "أحاول جاهدا الاستفادة من الخبرات التي تحويها الكتب باعتبارها خلاصة فكر ومعرفة مؤلفيها وتراكم خبراتهم في الحياة وهناك كتب عديدة استفدت منها عبر مسيرتي.

يعد "صلاح " أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي حاليا منذ انضمامه إلى صفوفه عام 2017 قادماً من روما الإيطالي.