«هوس ميسي» يتسبب في إصابة 70 مشجعاً في أنغولا



تحول حضور النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في العاصمة الأنغولية لواندا إلى شرارة فوضى عارمة، بعدما حاول آلاف الأنغوليين الاقتراب من النجم الأرجنتيني أو دخول الملعب لمشاهدته، ما أدى إلى تدافع كبير، تسبب في إصابة 70 شخصاً قبل المباراة الودية بين أنغولا والأرجنتين، أول من أمس الجمعة، والتي انتهت لصالح الأرجنتين بهدفين دون رد، في واحد من أكثر المشاهد ازدحاماً في تاريخ الكرة الأنغولية.



وأفادت تقارير إعلامية أن اشتباكات وقعت خارج الملعب، أسفرت عن إصابة عشرات المشجعين، بعدما خرج المشهد عن السيطرة لفترة وجيزة بفعل التدافع الهائل، الذي بدأ لحظة وصول المنتخب الأرجنتيني، حيث ظل الجميع يحاول الدخول أو تجاوز البوابات لمشاهدة ميسي، الذي كان الحاضر الأبرز في الحدث.



وأقيمت المباراة على ملعب لواندا، الذي يتسع لـ 50 ألف متفرج، فيما طرح الاتحاد الأنغولي 48 ألف تذكرة، لكن الأعداد حول الملعب تخطت هذا الرقم بكثير، ما تسبب في زحام خانق قبل ساعات من انطلاق اللقاء، وقبل بداية المباراة حاول مشجعون اقتحام بوابات الملعب، لتتعامل الشرطة مع الوضع وسط فوضى عارمة.



ووفقاً للمعهد الأنغولي للطوارئ الطبية أصيب 23 مشجعاً بجروح نتيجة الدهس أو السقوط بين الجماهير، بينما تلقى 47 آخرون علاجاً لأعراض الصداع وارتفاع ضغط الدم، بسبب الحرارة والتدافع والازدحام الحاد.

وخلال لحظات التوتر اشتبك مئات المشجعين مع الشرطة، التي قامت بإغلاق عدة مداخل، للسيطرة على الوضع، بعدما منعت جماهير من الدخول لعدم امتلاكهم تذاكر أو لحملهم محظورات مثل الحقائب والنعال والقبعات، ما زاد من غضب الحاضرين، ورغم الفوضى والاشتباكات لم تسجل أي اعتقالات رسمية وفقاً للسلطات.