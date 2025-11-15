بادرة إنسانية من الزمالك لنجمه الراحل محمد صبري



بادر مسؤولو نادي الزمالك بخطوة إنسانية لافتة تجاه أسرة نجمه الراحل محمد صبري، الذي توفي أمس الجمعة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. وأنهى بدر حامد، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، إجراءات التنسيق مع مجلس الإدارة لضم نجلي الراحل، آدم محمد صبري «مواليد 2010» وآسر محمد صبري «مواليد 2012»، إلى قطاع الناشئين بالنادي، قادمين من نادي السكة الحديد.

وقرر الزمالك إقامة عزاء محمد صبري مساء غدٍ الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، بدلاً من تنظيمه داخل مقر النادي كما كان مخططاً في البداية. وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، في وقت سابق، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة نجمه محمد صبري.