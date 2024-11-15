سان جرمان يحتكم إلى الاتحاد الفرنسي في نزاعه المالي مع مبابي

قدّم نادي باريس سان جرمان طلبا لمناقشة نزاعه المالي مع مهاجمه السابق كيليان مبابي أمام اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعد القرارات المؤيدة للاعب من قبل رابطة دوري المحترفين الفرنسية للعبة، حسب ما أفاد مصدر مقرب من الملف وكالة فرانس برس.

ودخلت اللجنة القانونية للرابطة بوساطة بين الطرفين في سبتمبر بعد احتكام مبابي إليها، لكن أمام رفض مهاجم ريال مدريد الاسباني الجديد الذي يطالب بـ 55 مليون يورو كرواتب غير مدفوعة ومكافآت أخرى من نادي العاصمة، قررت على الفور أن تطلب من سان جرمان دفع هذا المبلغ خلال أسبوع.

وبعد استئناف سان جرمان القرار، أكدت لجنة الاستئناف في منتصف أكتوبر القرار الاولي الذي اصدرته اللجنة القانونية وأمرت نادي العاصمة بالدفع، وهو ما رفض بطل الدوري تنفيذه على الفور.

وتم تقديم طلب مناقشة النزاع المالي إلى الاتحاد الفرنسي للعبة الأسبوع الماضي. وأشار المصدر المذكور أعلاه إلى أنه "قيد المعالجة"، ومن المحتمل أن يتم رفضه.

في المقابل، أوضح مصدر مقرب من إدارة سان جرمان أخيرا لوكالة فرانس برس أن النادي سيستخدم هذه الاجراءات "من حيث المبدأ"، بدلا من توقع إحالة الأمر إلى المحكمة في إجراء طويل الأمد.ويعود الصراع إلى حالة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أغسطس 2023 بين مبابي وإدارة النادي.

تم تهميش المهاجم الفرنسي مع الفريق ولم يتم اشراكه في عدة مباريات لرفضه تمديد عقده.وكان من شأن هذا التمديد أن يضمن حصول سان جرمان على مبلغ مالي من صفقة انتقال بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف قطر 2022 الذي وقّع مجانا الصيف الماضي مع ريال مدريد.

وبموجب هذا الاتفاق، وافق اللاعب على التنازل عن 55 مليونا من المكافآت المختلفة إذا رحل مجانا في نهاية الموسم. لكن صحة هذا الاتفاق، الذي تحدث عنه اللاعب نفسه علنا أمام الصحافيين في يناير الماضي، موضع شك من قبل معسكر المهاجم الدولي.