نجوم ريال وبرشلونة وسيتي يتقدمون المرشحين في «دبي غلوب سوكر 2024»

تقدم نجوم ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وانتر ميلان المرشحين للفوز بجائزة «دبي غلوب سوكر 2024» لأفضل لاعب في العالم، فيما يشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، في المنافسة على جائزة «أفضل لاعب في الشرق الأوسط».

وأعادت «دبي غلوب سوكر» الأسطورتين رونالدو وليونيل ميسي لاعب ميامي الأمريكي إلى الصراع من جديد على جائزة أفضل لاعب في العالم بتواجدهما ضمن القائمة الأولية لنجوم كرة القدم العالميين الذين سيتم التصويت عليهم لاختيار الفائز بلقب النسخة الجديدة.

وكشفت غلوب سوكر، الجهة المنظمة لجوائز بيوند للتطوير العقاري دبي غلوب سوكر، عن قائمة نجوم كرة القدم المرشحين للفوز بأهم الجوائز الفردية للنسخة الخامسة عشرة من الفعالية المرتقبة، والتي تقام إلى جانب النسخة التاسعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي 27 ديسمبر المقبل، بدعم من مجلس دبي الرياضي.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، 33 نجماً عالمياً من بينهم أبرز لاعبي الدوري الإسباني، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وداني كارفاخال ورودريغو من ريال مدريد وروبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال وداني أولمو من برشلونة، وأنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، إلى جانب إيرلينغ هالاند ورودري من مانشستر سيتي، والأساطير ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتم فتح باب التصويت في جميع أنحاء العالم عبر جميع الفئات الـ 12 الرئيسية أمس ، ليضع هالاند، حامل لقب أفضل لاعب، في مواجهة كل من مبابي ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان وهاري كين لاعب بايرن ميونيخ في المنافسة على الجائزة نفسها هذا العام. وينافس اللاعب النرويجي أيضاً في فئة أفضل مهاجم، إلى جانب كول بالمر المتألق مع تشيلسي، كما يتواجد اللاعب الإنجليزي في قائمة أفضل لاعب خط وسط مع كلٍ من بيلينغهام ونيكولو باريلا نجم إنتر ميلان وداني أولمو نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وتضم قائمة المرشحات عن فئة أفضل لاعبة الثنائي الإسباني الفائز بكأس العالم أيتانا بونماتي وسلمى بارالويلو إلى جانب كارولين غراهام هانسن لاعبة برشلونة. ويتنافس على جائزة أفضل نادٍ للرجال العملاق الإسباني ريال مدريد، وحامل لقب الدوري الألماني باير ليفركوزن و10 أبطال قاريين أو محليين آخرين من ثلاث قارات.

وبعد انقطاع عن الألقاب دام أكثر من 30 عاماً، نجح ليفركوزن في موسم 2023 / 2024 في الفوز بأول ألقابه في الدوري الألماني وثاني لقب له في كأس ألمانيا، ليصبح أول فريق ألماني يفوز بالدوري أو بالثنائية المحلية دون هزيمة، محققاً رقماً قياسياً أوروبياً جديداً برصيد 51 مباراة متتالية دون خسارة في جميع المسابقات.

وبناءً عليه، تواجد اسم تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن في القائمة النهائية للمرشحين التسعة لجائزة أفضل مدرب، إلى جانب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد. وفي الوقت نفسه، يتنافس ناديا برشلونة وبايرن ميونيخ ضمن القائمة النهائية لخمسة فرق تتنافس على جائزة أفضل نادٍ للسيدات.

ويتنافس 5 أندية عربية على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، يتقدمها الأهلي المصري بطل أفريقيا والعين الإماراتي بطل آسيا، والهلال والاتحاد والنصر من الدوري السعودي.

انتشار عالمي

وفي العام الماضي، أكّدت النسخة الماضية من جوائز غلوب سوكر مدى انتشارها وتأثيرها العالمي مع استقطاب رقم قياسي من 70 مليون صوت من ما يزيد على 225 دولة ومنطقة. ويمكن للمشجعين التصويت للاعبيهم المفضلين حتى 10 ديسمبر عبر الموقع الرسمي للجائزة، علماً أنّ أصوات المشجعين ولجنة التحكيم الرسمية لغلوب سوكر، والمكونة من ألمع النجوم في عالم كرة القدم، بمن فيهم مارتشيلو ليبي وفرانشيسكو توتي وإيكر كاسياس ولويس فيغو، سيكون لهم الكلمة الفصل في تحديد الفائزين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «متحمسون لتنظيم النسخة الخامسة عشرة من جوائز دبي غلوب سوكر، التي تطورت من فعالية رائدة على الأجندة الرياضية في دولة الإمارات إلى حدث رئيسي على أجندة كرة القدم العالمية.

وتساهم إقامة حفل الجوائز جنباً إلى جنب مع النسخة التاسعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي في جمع الشخصيات الأكثر تأثيراً في اللعبة وتعزيز تطور الرياضة على مستوى العالم. ونتطلع إلى تكريم إنجازات اللاعبين والمدربين وصناع القرار في جميع أنحاء العالم في دبي في ديسمبر المقبل».