برونو فرنانديش يرفض الأموال ويقرر البقاء مع «الشياطين الحمر»

رفض لاعب خط الوسط الدولي البرتغالي، برونو فرنانديش، عرضاً ضخماً لمغادرة مانشستر يونايتد الإنجليزي، الملقب بـ«الشياطين الحمر»، إلى الدوري السعودي لكرة القدم، مفضلاً أن يكون جزءاً من عملية إعادة بناء، بقيادة مدربه ومواطنه روبن أموريم في «أولد ترافورد».

وأشارت التقارير إلى أن الهلال كان على استعداد لدفع قرابة 135 مليون دولار ليونايتد، للحصول على خدمات قائد يونايتد «30 عاماً»، لكنه لم يتقدم بأي عرض رسمي.

وكان فرنانديش من بين قلّة من اللاعبين قدموا مستوى جيداً الموسم المنصرم، حيث سجل 19 هدفاً، ومرر 19 كرة حاسمة، في جميع المسابقات.