السلوفيني راتنيك «عيناوي» حتى 2029

واصل نادي العين عقد صفقاته في إطار خطة تدعيم صفوفه استعداداً لكأس العالم للأندية والموسم الجديد، وأعلن رسمياً التعاقد مع المدافع السلوفيني مارسيل راتنيك «21 عاماً»، قادما من فريق نادي أوليمبيا ليوبليانا الذي ينشط في الدوري السلوفيني الممتاز، بعقد يمتد لمدة أربع سنوات لغاية 2029.

وسيرتدي اللاعب قميصاً بالرقم 14، وهذه هي الصفقة الرابعة التي يعلن عنها النادي رسمياً في غضون أسبوعين بعد التعاقد مع المغربيين حسين رحيمي، ويحيى بن خالق، والحارس البرتغالي روي باتريسيو للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وينتظر أن يعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن صفقتين إضافيتين.