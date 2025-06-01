العين يضم المغربي يحيى بن خالق.. وصفقات في الطريق

أعلن العين رسمياً ضم المدافع المغربي يحيى بن خالق لمدة 4 سنوات حتى صيف 2029 قادماً من نادي الفتح الرباطي المغربي، وسيرتدي اللاعب القميص رقم «4»، وهو ثاني الصفقات التي يتم الإعلان عنها رسمياً بعد مواطنه المغربي حسين رحيمي، فيما ينتظر أن يتم الإعلان عن صفقات أخرى قبل مغادرة بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مونديال الأندية.

وحسب مصادر مطلعة توصل النادي العين إلى اتفاق نهائي مع ثلاثة مدافعين آخرين وهم: النمساوي أديس ياسيتش «22 عاماً»، لاعب فريق نادي فولفسبورغر النمساوي، المصري رامي ربيعة، «32 عاماً» لاعب النادي الأهلي، والسلوفيني مارسيل راتنيك «21 عاماً»، لاعب نادي أوليمبيا ليوبليانا في الدوري السلوفيني الممتاز، بالإضافة للحارس البرتغالي روي باتريشيو «37 عاماً»، والذي سيتعاقد معه العين للعب في كأس العالم للأندية، وينتظر أن يتم الإعلان عن جميع هذه الصفقات خلال الساعات المقبلة.

وأفادت مصادر لـ«البيان» أن نادي العين دخل في مفاوضات مع لاعبيْن آخرين، أحدهما مهاجم، والثاني هو المدافع الاوروغوياني فيدريكو بيريرا «25 عاماً»، وفي حال تم التوصل لاتفاق نهائي معهما سيتم الإعلان عن الصفقتين خلال وجود الفريق بمعسكره في الولايات المتحدة الأمريكية المزمع قيامه 4 يونيو الجاري، حيث سيغادر الفريق إلى هناك من دون اللاعبين الدوليين وهم: خالد عيسى، ويحيى نادر، وكوامي، بالإضافة للمغربي سفيان رحيمي، والكوري الجنوبي، بارك.