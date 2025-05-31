بيريز يودّع جماهير «الإمبراطور» برسالة مؤثّرة

ودع الكولومبي أليكسيس بيريز الوصل وجماهيره برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»، بعدما أعلن «الإمبراطور» رسمياً عدم تجديد التعاقد مع اللاعب، الذي انتهي بنهاية موسم 2024 - 2025. وقال بيريز في رسالته:

«حتى عندما تشعر أن القصة لم تنتهِ بعد، فإن كل القصص الجميلة لها نهاية، وكان شرفاً لي أن أدافع عن ألوانك وأقاتل 70 مرة، وكان من الرائع أن أكون جزءاً من هذه المجموعة المميزة التي حققت ثلاثة ألقاب بعد فترة طويلة، وجلبنا إلى زعبيل السعادة والاحتفال الذي يستحقه النادي لجماهيره المخلصة والرائعة التي سأفتقدها، وسأغادر مع مشاعر الحب والاحترام منكم جميعاً، وهو أمر لن أنساه أبداً».