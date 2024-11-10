خروج مبكر ومفاجئ لإنتر ميامي وميسي من الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي

ودع إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل مفاجئ الدور الأول من الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) للدوري الأمريكي لكرة القدم بخسارته أمام ضيفه أتلانتا يونايتد 2-3 في المباراة الثالثة الفاصلة.

وكان نادي النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 37 عاماً هو المرشح الأوفر حظاً لبلوغ الدور الثاني، حيث حقق أفضل سجل في الدوري العادي بصدارته المنطقة الشرقية برقم قياسي في عدد النقاط (74)، فيما احتل أتلانتا المركز التاسع فقط.

وتقدم إنتر ميامي في الدقيقة 17 بفضل لاعب وسطه الدولي الباراغوياني ماتياس روخاس الذي استغل كرة مرتدة من الحارس براد غوزان اثر تسديدة لميسي.

لكن المهاجم السنغالي لأتلانتا جمال تياريه قلب الأمور في ثلاث دقائق بتسجيله هدفين في الدقيقتين 19 و21.

ونجح الدولي الباراغوياني الآخر دييغو غوميس في إدراك التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة 25، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وانتظر أصحاب الأرض الدقيقة 65 لإدراك التعادل عبر ميسي اثر تمريرة من مواطنه مارسيلو ويغاندت، لكن أتلانتا استعاد التقدم بعد 11 دقيقة عبر رأسية للاعب الوسط البولندي بارتوش سليس اثر تمريرة من البرتغالي بيدرو أمادور.

وخاض إنتر ميامي المباراة في غياب لاعب وسطه الدولي الإسباني السابق سيرجيو بوسكيتس المصاب، لم يكن زميلاه السابقان في برشلونة ميسي والأوروغوياني لويس سواريس في أفضل حالاتهما.

وعمَّ صمت رهيب ملعب "تشايس ستاديوم" حيث كانت الجماهير تأمل في تأهل فريقها في سعيه الى التتويج بلقب بطل الدوري لأول مرة.

والأكيد أن ميسي وفريقه سيشعران ببعض الندم. سدد لاعبو إنتر ما يقرب من ثلاث مرات أكثر من منافسيهم وقاموا بأكثر من ضعف عدد المحاولات المؤطرة على المرمى، بالإضافة إلى سيطرتهم على الكرة إلى حد كبير.

وحسم إنتر ميامي المباراة الاولى في البلاي أوف في صالحه عندما تغلب على أتلانتا 2-1، لكن الأخير رد بالنتيجة ذاتها في الثانية، قبل أن يحسم الثالثة السبت.

وأكد المدرب الارجنتيني لإنتر خيراردو "تاتا" مارتينو عقب المباراة أنه سيكون من الضروري وضع الأمور في نصابها الصحيح بعد خيبة الأمل هذه، وقال "كانت هناك أشياء جيدة وسيئة هذا الموسم. إذا عدت إلى ما كنا عليه في نوفمبر من العام الماضي، فستجد بالطبع تقدمًا للنادي، وليس الفريق فقط. إذا فكرتم في التوقعات التي كانت لدينا لهذه المباريات، فقد فشلنا بلا شك".

وأضاف "اللاعبون حزينون، كما يجب أن يكونوا كذلك عندما تكون هناك طموحات كثيرة ولا يستطيع الفريق تحقيقها. في هذا الجزء الأخير من العام اعتدنا على تحقيق أهدافنا لكننا فشلنا في تحقيق الشيء الأهم".

ويلتقي أتلانتا في نصف نهائي المنطقة الشرقية (ربع نهائي الدوري) مع أورلاندو، فيما تجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين قطبي نيويورك: ريد بولز ونيويورك سيتي.