سرقة 5 ساعات فاخرة من منزل كاسياس

أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم "الجمعة" عن اعتقال عاملة منزلية تعمل لدى نجم ريال مدريد السابق الحارس إيكر كاسياس، إلى جانب مشتبه به آخر، على خلفية سرقة خمس ساعات فاخرة من منزل الدولي الإسباني السابق.

قالت الشرطة الإسبانية في بيان إن الرجل والمرأة تم توقيفهما "الثلاثاء"، بعد خمسة أيام من تقديم شكوى بشأن سرقة من منزل في مدريد يخص "لاعب كرة قدم محترف سابق".

ولم تكشف الشرطة عن هوية الضحية، لكن وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أنه كاسياس، قائد منتخب إسبانيا السابق المتوج بكأس العالم 2010.

وقالت الشرطة في بيانها "كانت المرأة تعمل كعاملة منزلية في المسكن. وخلال العملية، تمكن رجال الشرطة من استعادة ساعتين من الساعات المسروقة".

وأضاف البيان "تم تسريع عمليات التوقيف بعد أن تبين أن المشتبه بهما كانا يخططان لمغادرة البلاد قريبا".

وخاض كاسياس 725 مباراة بقميص ريال مدريد خلال فترة دامت 16 عاما في صفوف النادي الملكي، وتوج معه بلقب دوري أبطال اوروبا ثلاث مرات والدوري الإسباني. اعتزل اللعب في عام 2020 عن عمر 39 عاما.

وتأتي هذه العملية بعد تزايد عمليات السرقة التي طالب لاعبين بارزين في مدريد خلال الأعوام الماضية ومن بينهم الذين طالتهم الفرنسي كريم بنزيمة وداني كارفاخال.

