ميلوش وكايو يودعان جماهير الوصل

وجّه المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، واللاعب كايو كانيدو، رسالتي وداع لجماهير الوصل، بعد الوصول إلى نهاية رحلتيهما مع «الإمبراطور» بختام موسم 2025-2024.

وقال ميلوش عبر حسابه الشخصي على «انستغرام»: «بعد عامين لا ينسيان، حان وقت الوداع، عندما وصلت إلى هذا النادي لأول مرة، لم أكن أتخيّل الرحلة التي كانت بانتظاري، ومعاً، رفعنا 3 بطولات، وشاركنا لحظات لا تُعد، وبنينا رابطاً سيبقى معي دائماً».

وأضاف: «إلى جماهير الأصفر شكراً لأنكم احتضنتموني، على شغفكم، ولأنكم جعلتموني أشعر أنني في بيتي منذ اليوم الأول، شكراً على الثقة، والعمل الجاد، والإيمان، حققنا معاً شيئاً مميزاً، وأنا فخور بأنني كنت جزءاً منه، وهذا الفصل يُغلق، لكنني سأبقى دائماً واحداً منكم، وممتن لكم إلى الأبد».

بدوره، ودع كايو كانيدو، جماهير الوصل برسالة قال فيها: «فخور بأنني قضيت 7 سنوات في الوصل وبين جماهيره العريضة، التي تستحق مني كل الشكر والتقدير على دعمها لي، وأتمنى أن أقدم الأفضل في وجهتي القادمة.