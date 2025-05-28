محمد عوض الله: الانتماء للعين يمهد الطريق إلى المجد

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن تجديد عقد المهاجم الشاب محمد عوض الله (23 عاماً) حتى عام 2028، في خطوة تعكس ثقة إدارة النادي بالمواهب الصاعدة، واستمراراً لنهج «الزعيم»، في ترسيخ مبدأ تعزيز القاعدة وبناء فريق تنافسي متوازن من خلال دعم النجوم الشباب، وتوفير البيئة التي تتيح لهم التطور والتميز.

وفي أول تصريح له عقب إعلان تجديد عقده، عبّر اللاعب محمد عوض الله عن اعتزازه الكبير بهذه الخطوة، مؤكداً أن مواصلة مشواره مع «الزعيم» تمثل محطة مهمة في مسيرته الكروية.

وقال عوض الله: «أشعر بفخر كبير لارتباطي المستمر بنادٍ بحجم العين، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على هذه الثقة التي أعتز بها كثيراً».

وأضاف: «الانتماء لهذا النادي الكبير يعني الكثير لأي لاعب، فهو نادٍ يملك تاريخاً حافلاً بالإنجازات ويزخر بأسماء كبيرة صنعت المجد، وتبقى هذه المسؤولية دافعاً لي لتقديم الأفضل دائماً».

وتابع: «تجديد العقد يزيد من التزامي تجاه النادي وجماهيره التي أعتبرها عنصراً أساسياً في النجاحات التي تحققت على مر السنوات. وجمهور العين هو الرقم الصعب، ودعمه المستمر ظل يصنع الفارق دائماً، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأن أسهم مع زملائي في تحقيق تطلعاتهم خلال الفترة المقبلة».

وُلد محمد عوض الله في 16 يوليو 2002، وبدأ مسيرته الكروية من ملاعب الأحياء في المناطق الشمالية، حيث لفت الأنظار بموهبته المبكرة. وتم اكتشافه أولاً في أكاديمية نادي عجمان، ومنها انتقل إلى أكاديمية نادي الجزيرة، قبل أن يستقر في أكاديمية نادي العين لكرة القدم، التي وفّرت له منصة التطور الحقيقي ليصل إلى الفريق الأول.

وخاض عوض الله تجربة ناجحة على سبيل الإعارة مع نادي خورفكان خلال موسم 2023 ـ 2024، حيث برز بأدائه اللافت، ثم عاد ليواصل تألقه في صفوف العين. بعد أن حظي بثقة المدرب فلاديمير إيفيتش أخيراً.

ولعب مع «الزعيم» خلال الموسم الحالي بدوري أدنوك للمحترفين 13 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وأسهم في ستة وصنع هدفاً، وأسهم في تتويج فريق العين تحت 23 سنة بلقب دوري المحترفين، بتسجيله أهدافاً حاسمة في مراحل مهمة من المسابقة.

ويتميز محمد عوض الله بقدرات هجومية متنوعة، وحس تهديفي عالٍ، إلى جانب مرونته التكتيكية وانضباطه الفني، مما جعله أحد العناصر المميزة في خط المقدمة.