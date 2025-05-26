محمد عبد الباسط مودعاً الشارقة: 6 مواسم من الشغف والانتماء

ودع محمد عبد الباسط فريقه الشارقة، بعبارات عاطفية مؤثرة، في نهاية مشواره معه، وبعد 6 مواسم، حقق فيها العديد من الإنجازات والألقاب، آخرها دوري أبطال آسيا 2، الأسبوع الماضي، ونشر اللاعب رسالة الوداع على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، التي قال فيها: «لا أدري من أين أبدأ، ولكن شاء القدر أن أودع هذا الكيان، 6 مواسم من الشغف والانتماء».

وأضاف: جمهور الشارقة، شكراً لكل هتاف صدح باسمي، ولكل لحظة فرح أو حزن تقاسمناها معاً، إلى اللقاء، وليس وداعاً.

ويستعد عبد الباسط لخوض تجربة جديدة مع النصر، تمتد لـ 3 مواسم، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة، فيما ينضم اليوم إلى تدريبات المنتخب الوطني، استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وبدأ عبد الباسط مسيرته الاحترافية مع شباب الأهلي، ولعب لنادي عجمان بنظام الإعارة، قبل أن يخوض تجربة طويلة مع الوحدة، من 2014 حتى 2019، ثم انتقل إلى الشارقة، حتى مغادرته رسمياً نهاية الموسم الحالي إلى النصر.