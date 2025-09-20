جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون ومعايير التصويت والقنوات الناقلة

يعتبر حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية كل عام من أكثر اللحظات المنتظرة في روزنامة كرة القدم العالمية، وتتجه الأنظار نحو 30 مرشحاً سيتم اختيار واحد منهم لخلافة الإسباني رودري.

وتكرّم هذه الجائزة، التي تُقدّمها مجلة "فرانس فوتبول" منذ عام 1956، أفضل لاعبي كرة القدم في الموسم الماضي.

وتحتدم المنافسة بين موهبة برشلونة لامين يامال وعثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، الذي تعتبره الأوساط الكروية في فرنسا المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة.

موعد حفل الكرة الذهبية عام 2025

يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري على مسرح شاتليه في باريس، وينطلق الحفل الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة العاشرة بتوقيت الإمارات، ويكشف عن كل جائزة من الجوائز الفردية على حدة وصولاً إلى جائزة الكرة الذهبية.

قنوات البث المباشر لحفل جائزة الكرة الذهبية

beIN Sports NEWS HD

معايير التصويت في جائزة الكرة الذهبية

يعتمد منح الجائزة المرموقة على 3 معايير أساسية:

الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة

الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم

مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف

على كل صحفي تصنيف أفضل 10 لاعبين لديه.

كل مركز يمنح نقاطا للاعبين.

اللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط يُمنح جائزة الكرة الذهبية.

الأول: 15 نقطة

الثاني: 12 نقطة

الثالث: 10 نقاط

الرابع: 8 نقاط

الخامس: 7 نقاط

السادس: 5 نقاط

السابع: 4 نقاط

الثامن: 3 نقاط

التاسع: نقطتان

العاشر: نقطة واحدة

قائمة الجوائز الممنوحة خلال حفل الكرة الذهبية لعام 2025

ستمنح النسخة الـ69 من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 13 جائزة، 6 منها للسيدات، و6 للرجال، وواحدة للمنافسة المختلطة.

جائزة الكرة الذهبية للرجال

جائزة الكرة الذهبية للسيدات

كأس كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

كأس ياشين للسيدات (أفضل حارس مرمى)

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب لفريق رجال)

جائزة كرويف للسيدات (أفضل مدرب للسيدات)

أفضل ناد رجالي

أفضل ناد نسائي

جائزة غيرد مولر للرجال (أفضل هداف في العام)

جائزة غيرد مولر للسيدات (أفضل هدافة في العام)

جائزة سقراط (أفضل عمل إنساني للاعب كرة قدم)

ـ المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2025

أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)

لامين يامال (إسبانيا، برشلونة)

عثمان ديمبيلي (فرنسا، باريس سان جيرمان)

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا، باريس سان جيرمان)

ديزيريه دوي (فرنسا، باريس سان جيرمان/مانشستر سيتي)

دينزل دومفريز (هولندا، إنتر)

سيرهو غيراسي (غينيا، بوروسيا دورتموند)

فيكتور غيوكيريس (السويد، سبورتنغ لشبونة/ أرسنال)

إيرلينغ هالاند (النرويج، مانشستر سيتي)

جود بيلينغهام (إنجلترا، ريال مدريد)

هاري كين (إنجلترا، بايرن ميونخ)

خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا، نابولي/باريس سان جيرمان)

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا، برشلونة)

أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين، ليفربول)

لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين، إنتر)

كيليان مبابي (فرنسا، ريال مدريد)

سكوت مكتوميناي (أسكتلندا، نابولي)

نونو مينديز (البرتغال، باريس سان جيرمان)

جواو نيفيز (البرتغال، باريس سان جيرمان)

مايكل أوليسي (فرنسا، بايرن ميونخ)

كول بالمر (إنجلترا، تشلسي)

بيدري (إسبانيا، برشلونة)

رافينيا (البرازيل، برشلونة)

ديكلان رايس (إنجلترا، أرسنال)

فابيان رويز (إسبانيا، باريس سان جيرمان)

محمد صلاح (مصر، ليفربول)

فيرجيل فان دايك (هولندا، ليفربول)

فينيسيوس جونيور (البرازيل، ريال مدريد)

فيتينيا (البرتغال، باريس سان جيرمان)

فلوريان فيرتز (ألمانيا، ليفركوزن/ليفربول)