جورج راي يعتزل الكرة مبكراً ويتحول لتجارة العقارات في دبي

قرر جورج راي، نجم الكرة الإنجليزية، الاعتزال مبكراً في سن 31، واستبدال مسيرته الرياضية التي استمرت 15 عاماً، ليبدأ حياة جديدة في مجال العقارات بدبي، بعدما أعلن نجم كرو ألكساندرا السابق اعتزاله الرياضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في منشور مؤثر، حسب ما أشارت صحيفة «ذا ميرور» الإنجليزية.

وأوضحت أن راي الذي ظهر لأول مرة في نهائي كأس الدوري الإنجليزي عام 2013، قرر فجأة التخلي عن مسيرته الرياضية، وتغيير المجال تماماً ليتجه إلى تجارة العقارات في دبي.

وانطلق راي من أكاديمية ألكسندرا، وبدأ مسيرته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مدافعاً، ولعب مع فرق ترانمير روفرز، وإكستر سيتي، وليتون أورينت، وبارو، وفاز بكأس واحدة، وأصبح راي أول لاعب يخوض أول مباراة احترافية له في نهائي الكأس الذي أقيم على ملعب ويمبلي عندما تغلب ألكسندرا على ساوثيند يونايتد 2 - 0، وهو ما يعني أنه فاز بالكأس في اللحظة التي بدأ فيها اللعب رسمياً كمحترف.

ونوهت صحيفة «ذا ميرور» بأن راي لعب 324 مباراة في كرة القدم خلال مسيرته، وسجل 13 هدفاً من مركز قلب الدفاع بين عامي 2013 و2025، وأنه سيبدأ عمله مع شركة خاصة بالعقارات ومقرها دبي، وكتب راي على «إنستغرام»: «بعد 15 عاماً لا تُنسى من لعب كرة القدم الاحترافية، حان وقت التغيير الجذري، سأنتقل إلى دبي لبدء مسيرة مهنية جديدة في مجال العقارات، أمضيت ساعات لا حصر لها في الأشهر الماضية في البحث والتعلم لضمان النجاح».