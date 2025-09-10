رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ومبابي يتخطى هنري وهالاند يغرد بخماسية



في ليلة لا تُنسى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، أحرز إرلينغ هالاند 5 أهداف، ليسهم في تحقيق منتخب النرويج فوزاً كبيراً ضمن المجموعة التاسعة على منتخب مولدوفا بنتيجة 11-1، وعادل كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً عالمياً، حين أصبح النجم البرتغالي الآن أفضل هداف في تاريخ التصفيات، بعد تسجيله هدف فوز منتخب بلاده ضمن المجموعة السادسة على المجر 3-2، فيما اكتسحت إنجلترا مضيفتها صربيا 5-0، وحققت فرنسا فوزاً بشق الأنفس ضمن المجموعة الرابعة على آيسلندا 2-1، وألبانيا وأرمينيا والنمسا انتصارات مهمة على طريق الوصول إلى المونديال المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وشهدت المجموعة الرابعة، تعادل أذربيجان وأوكرانيا في باكو 1-1، ليحصل الثنائي على أولى نقاطهما، بعد أن خسر كلاهما مباراته الافتتاحية، وتغلبت فرنسا بصعوبة على آيسلندا 2-1، بعدما سجل من ركلة جزاء، كيليان مبابي هدفه الدولي رقم 52، ليقود «الديوك» إلى تحقيق عودة قوية، بعد تقدم آيسلندا بهدف مفاجئ، وتجاوز مبابي بذلك تييري هنري، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي فرنسا، فيما يتصدر أوليفييه جيرو القائمة برصيد 57 هدفاً للمنتخب الفرنسي، الذي تمكن من الحفاظ على الفوز للمباراة الثانية على التوالي، وتتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن آيسلندا في المركز الثاني، و5 نقاط عن كل من أوكرانيا وأذربيجان في المركزين الثالث والرابع.



وفي المجموعة السادسة، استعادت أرمينيا توازنها، بعد هزيمتها الساحقة أمام البرتغال 0- 5، بفوز رائع على أرضها أمام إيرلندا بنتيجة 2-1، وخسرت المجر أمام البرتغال 2-3، وسجل كريستيانو رونالدو، هدف البرتغال الثاني من ركلة جزاء، ليعادل الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ تصفيات كأس العالم، متساوياً مع كارلوس رويز أسطورة منتخب غواتيمالا، وفي رصيد كل منهما 39 هدفاً، وتصدرت البرتغال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن أرمينيا، و5 نقاط عن كل من هنغاريا وإيرلندا في المركزين الثالث والرابع.

وفي المجموعة الثامنة، تساوت النمسا في عدد النقاط مع البوسنة والهرسك في صدارة الترتيب، ولدى كل منهما 12 نقطة، بفوز النمسا على مضيفتها البوسنة والهرسك 2-1، وكان هذا الفوز ثميناً لرجال المدرب رالف رانغنيك، الذين حافظوا على سجلهم المثالي، وبالعلامة الكاملة، ولديهم مباراة مؤجلة في المجموعة التي شهدت تعادل قبرص ورومانيا 2-2، لتوجد رومانيا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن قبرص في المركز الرابع، وتأتي سان مارينو في المركز الخامس الأخير دون نقاط.



أما المجموعة التاسعة، فشهدت فوزاً كبيراً للنرويج على ضيفتها مولدوفا بنتيجة 11-1، بفضل خماسية تاريخية، سجلها إيرلينغ هالاند، ورباعية من ثيلو آسيغارد، لتواصل بدايتها المثالية في التصفيات، فيما أحرزت مولدوفا هدفها الوحيد بـ «نيران صديقة»، عندما سجل ليو أوستيغارد، لاعب النرويج بالخطأ هدفاً في مرماه، وتتصدر النرويج المجموعة بالعلامة الكاملة، 15 نقطة من 5 مباريات، وبفارق 6 نقاط عن إيطاليا بالمركز الثاني بعد 4 مباريات، وعن إسرائيل الثالث، وتأتي إستونيا في المركز الرابع 3 نقاط، وتبقى مولدوفا بالمركز الخامس الأخير دون نقاط.

وفي المجموعة 11، فازت ألبانيا على لاتفيا 1-0، وارتقت إلى المركز الثاني، بوصولها إلى 8 نقاط، وتجاوزت صربيا التي خسرت أمام ضيفتها إنجلترا 0-5، في مباراة شهدت تسجيل هاري كين هدفه رقم 74 مع إنجلترا، بينما أحرز كل من نوني مادويكي، إزري كونسا، ومارك غويهي، أهدافهم الدولية الأولى، ليقودوا منتخب «الأسود الثلاثة» للابتعاد بصدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، فيما احتلت صربيا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن لاتفيا في المركز الرابع، وتتذيل أندورا الترتيب دون نقاط.



وتجدر الإشارة إلى أن التصفيات الأوروبية تتكون من 12 مجموعة، وتضم كل منها 4 أو 5 فرق، ويتأهل متصدرو المجموعات إلى كأس العالم، وبعدها سيتم حسم المقاعد الأربعة المتبقية للقارة في التصفيات الأوروبية التي تضم 16 فريقاً، وتتألف من الفرق الـ 12 التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق متصدرة في دوري الأمم الأوروبية.