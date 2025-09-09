نجم ليفربول.. شجار وخسارة دولية بعد الصفقة القياسية



وقع المهاجم السويدي الدولي ألكسندر إيزاك في شجار عنيف بعد دقائق فقط من دخوله بديلاً في أول مباراة له مع منتخب بلاده عقب انضمامه لفريق ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ودخل إيزاك (25 عاماً) الذي انتقل إلى ليفربول في صفقة قياسية بلغت 130 مليون جنيه استرليني في وقت متأخر من عمر مباراة منتخب السويد ضد مضيفه منتخب كوسوفو، التي انتهت بخسارة رفاق نجم ليفربول الجديد 0 - 2 أمس الاثنين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.



ودفع جون دال توماسون، المدير الفني لمنتخب السويد بإيزاك، قبل 18 دقيقة على انتهاء اللقاء، في محاولة لإنقاذ الفريق من السقوط في فخ الخسارة.



ولم يقدم إيزاك الأداء المطلوب، حيث لم يتمكن من التسجيل وتلقى بطاقة صفراء بعد تسع دقائق فقط من نزوله إلى المستطيل الأخضر، إذ اصطدم مع فيدان عليتي، لاعب كوسوفو، وشوهد وهو يمسك بقميص المدافع خلال الشجار، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (ذا صن) البريطانية.



بهذه النتيجة، احتلت السويد المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة، بفارق 5 نقاط خلف منتخب سويسرا (المتصدر)، فيما يحتل منتخب كوسوفو المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويأتي ظهور إيزاك في المباراة بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال تعادل السويد مع سلوفينيا في الجولة الأولى للتصفيات الأسبوع الماضي.



وأكد دال توماسون، في حديثه بعد تلك المباراة، أن إيزاك يفتقر إلى اللياقة البدنية اللازمة للمباريات، مشيراً إلى أنه «لم يخض سوى ثلاث حصص تدريبية مع الفريق».

يذكر أن إيزاك سجل 23 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع ناديه السابق نيوكاسل يونايتد، ما أثار اهتمام فريق المدرب الهولندي آرني سلوت.