الشرطة تداهم شركة طبية مسؤولة عن علاج مارادونا

داهمت الشرطة الأرجنتينية، أمس، شركة طبية كانت مسؤولة عن الرعاية المنزلية لأسطورة كرة القدم الراحل، دييغو مارادونا، عندما توفي عام 2020، قبل أن تكتشف انتقالها إلى مقر آخر.

وبحثت مداهمة شركة «ميديدوم»، عن أدلة متعلقة بمحاكمة سبعة عاملين في المجال الصحي، في قضية وفاة مارادونا، الذي توفي بعمر الستين، عندما كان يتعافى بعد الخضوع لجراحة في الدماغ.

وقال مصدر في الشرطة إن ضباطاً وصلوا إلى مكتب ميديدوم في بوينوس أيرس، قبل أن يكتشفوا انتقالها إلى مكان آخر قبل سنوات.

وهذه ثاني مداهمة لمؤسسة طبية مرتبطة بالقضية، بعد عيادة «أوليفوس» في العاصمة، حيث خضع مارادونا لجراحة في نوفمبر 2020.

الكشف عن تفاصيل جديدة حول وفاة مارادونا

الشرطة تورط الجهاز الطبي في قضية وفاة مارادونا