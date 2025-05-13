تراوري: أجواء «الزعيم» سبب تطور مستواي الفني

يتطلع عبدالكريم تراوري، لاعب خط الوسط بفريق العين، إلى آفاق أرحب وتقديم نفسه بصورة مثالية مع «الزعيم»، على المستويين الداخلي والخارجي، خصوصاً عندما يشارك معه في مونديال الأندية يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، لتأكيد جدارته بالثقة التي منحها له المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، باعتماده عنصراً أساسياً في جميع المباريات التي أشرف عليها منذ توليه قيادة الجهاز الفني في فبراير الماضي.

وحظي تراوري «20 عاماً» بتقدير كبير وإشادة واسعة من قبل المحللين وجماهير النادي بعد المستوى الفني المتقدم الذي ظهر به كلاعب محور وظهير أيمن، وأعرب تراوري عن سعادته بالدعم الكبير الذي ظل يجده من جماهير الفريق منذ قدومه للنادي، موضحاً أن هذه الثقة ستضعه أمام تحدٍ مع نفسه لتأكيد جدارته بها في الفترة المقبلة.

تطور

وتعليقاً على تطور مستواه وظهوره المتميز مع الفريق هذا الموسم، أكد تراوري أن الفضل يعود في ذلك بعد الله إلى الأجواء الطيبة داخل قلعة «الزعيم»، إضافة إلى مجهودات الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فلاديمير الذي قام بعمل كبير معه ومع جميع أعضاء الفريق خلال الفترة التي تولي فيها القيادة الفنية، فضلاً عن دعم زملائه في الفريق ومساندة جمهور العين، الذين كان لهم دور كبير في ظهوره بشكل أفضل.

وقال: «أعتبر نفسي محظوظاً بانضمامي لأحد أكبر الأندية الآسيوية، وهو ما يتمناه أي لاعب يرغب في النجاح، وحالياً أقضي أوقاتاً سعيدة في مدينة العين الهادئة، والتي تتميز بأجواء يتمناها أي لاعب يرغب في تطوير مستواه، كما أن التعامل الاحترافي من قبل إدارة النادي كان ولا يزال له تأثيره الكبير، وهو عامل يساعد أي لاعب على تقديم أفضل ما عنده».

ومنذ استدعائه من الفريق الرديف للفريق الأول بواسطة المدرب الهولندي الفريد شرودر في وقت سابق من 2023 يعتبر اللاعب المالي أكثر اللاعبين المقيمين ظهوراً وتأثيراً مع العين، حيث شارك في 52 مباراة، منها 39 بدوري المحترفين سجل خلالها هدفاً وحيداً، إضافة إلى 9 مباريات بكأس الرابطة، حيث سجل هدفاً و4 مع الرديف تحت 21 سنة.

فريق كبير

وأكد تراوري أن العين فريق كبير يتمتع بسمعة لافتة خصوصاً بعد ظهوره المدهش في مونديال العالم للأندية 2018 الإمارات، واحتلاله مركز الوصيف بعد أداء قوي تجاوز به أندية عريقة في جميع قارات العالم، إلى جانب حصوله على لقب القارة الآسيوية موسم 2024-2023، وهو ما يضعنا في مواجهة تحدٍ قوي لتأكيد الجدارة في البطولة العالمية المقبلة، وعلينا أن نضاعف جهودنا من أجل تقديم أنفسنا بالصورة التي تليق بهذا الكيان الكبير.

رسالة

وتوجه تراوري برسالة شكر لمشجعي العين، قال فيها: «هذه الجماهير تقف بقوة خلف الفريق لتساند اللاعبين وتعزز دوافعهم المعنوية في كل الظروف وفي جميع الأوقات ليس فقط في ملعبنا ولكن أيضاً تزحف خلفه في كل مكان، وهي شريك في الانتصارات والنجاحات التي ظل يحققها الفريق، ونحن كلاعبين مدينون لهذه الجماهير وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا من أجل إسعادها ورد الجميل لها بتحقيق الانتصارات والنتائج التي تسعدهم، ونحن نعلم أن الفريق هذا الموسم لم يظهر بالصورة المطلوبة، وهذا يحزننا لأنه يحزن هذه الجماهير، ولكننا عازمون على تعويضهم خلال الفترة المقبلة بإذن الله».