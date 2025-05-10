سلوت يستقر على بديل أرنولد

استبعد المدير الفني لليفربول الإنجليزي أرني سلوت شراء لاعب بديل للظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد، الذي أعلن مؤخرا رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويبدو أن سلوت استقر على إشراك كونور برادلي في هذا المركز، لكنه أكد أنه لا ينبغي مقارنته أرنولد، وذلك في الوقت الذي يحصل به الأول على فرصة لإثبات نفسه كخيار أول في مركز الظهير الأيمن.

وسيترك رحيل أرنولد المرتقب بنهاية الموسم، بعد اختياره عدم تمديد عقده، الفريق بوجود ظهير أيمن متخصص واحد فقط.

وأشار سلوت بالفعل إلى أن التعاقد مع بديل لن يكون أمرا سهلا بالنسبة لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين، لكنه في الوقت نفسه لا يرغب في وضع ضغط كبير على اللاعب الشاب برادلي صاحب الـ21 عاما.

ومع ذلك، قرر سلوت البدء ببرادلي أمام أرسنال، الأحد، حيث كان لاعب منتخب أيرلندا الشمالية غير جاهز الأسبوع الماضي.وقال المدرب الهولندي: "دعونا لا نقارنه بترنت حاليا. هما لاعبان مختلفان في رأيي".

وأضاف: "بالنسبة لكونور أعتقد أننا جميعا نرى الإمكانيات التي يملكها، لكن الأسبوع الماضي دخلت الملعب معه، وكنت أتفقد المكان لأنه كان أول مرة لي (في ستامفورد بريدج ملعب تشلسي)، وفوجئت عندما قال لي تعليقا عن الملعب هو أيضا".

وأردف سلوت: "نظرت إليه وكأنني أقول: ألم تكن تعرف؟ فقال لي إن هذه أول مرة أكون هنا أيضا، وكان ذلك مفاجئا بعض الشيء بالنسبة لي لأنني أراه متقدما في تطوره أكثر من مجرد أن تكون هذه أول مباراة خارج الأرض له أمام فريق مثل تشلسي".

وأكد مدرب ليفربول: "كونور لاعب موهوب للغاية. لسوء الحظ لم يكن جاهزا طوال الموسم، ولكي يكون لاعبا جيدا يجب أن تكون متاحا في كل مباراة أيضا".

وأوضح: "هذه هي الخطوة الأولى التي عليه أن يخطوها في الموسم المقبل، لكن لدينا الكثير من الثقة في كونور كظهير ممتاز لليفربول، وأعتقد أنه أثبت ذلك بالفعل في الموسمين الماضيين".