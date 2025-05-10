كوامي كويدو.. تحديات قارية وعالمية مع «الأبيض» والعين

يواجه مدافع فريق نادي العين كوامي أوتون كويدو تحديات كبيرة مع المنتخب الوطني الأول وناديه على المستويين القاري والعالمي، كونه أحد العناصر الرئيسة والمهمة في تشكيلة الأبيض الإماراتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما سيسافر مع العين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتمثيل الإمارات في منافسات كأس العالم للأندية، وهو ما يعتبره اللاعب بمثابة التحدي الأكبر الذي يواجهه في مسيرته الكروية.

وواجه كويدو (25 عاماً) انتقادات خلال الفترة السابقة بسبب أخطاء فردية ارتكبها في مباريات مهمة، أبرزها نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا 2023 - 2024 التي توج بلقبها العين، عندما أخطأ في إبعاد الكرة من أمام مهاجم يوكوهاما الياباني.

ونتج عن ذلك تسجيل المنافس هدفاً، وقبل ذلك تسببه في ركلة جزاء أمام الهلال السعودي بوقت مبكر في نصف النهائي، وهو ما وصفه اللاعب بالوضع الحرج الذي عاشه في تلك اللحظات، لكنه تماسك مع بقية الفريق في الحالتين، ونجحوا جميعاً في الوصول إلى منصة التتويج.

تعاقد

وتعاقد العين مع اللاعب كوامي في يوليو 2021 قادماً من نادي خورفكان، وخلال تلك الفترة شارك اللاعب مع العين في 85 مباراة على مستوى دوري المحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، منها 69 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين.

وتم استبداله في 7 مباريات ودخل بديلاً في 4 مباريات وسجل 8 أهداف، و16 مباراة بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل خلالها 3 أهداف، وفي أغسطس 2023 مدد العين عقد مدافعه لخمس سنوات إضافية حتى عام 2028، بناء على توصية المدرب الهولندي الأسبق ألفريد شرودر، واللجان المتخصصة في شؤون التحليل والإحصاء بشركة نادي العين لكرة القدم.

التحدي

وقال أوتون تعليقاً على مشاركته في كأس العالم للأندية: هذا تحدٍ كبير بالنسبة لنا في الفريق، لأن العين سبق وأن حقق نجاحاً لافتاً في هذه المسابقة العالمية بعد أن حل وصيفاً لريال مدريد في نسخة 2018 التي استضافتها الإمارات، ونحن كلاعبين ندرك ما المطلوب منا.

ونعرف أننا سنكون محط أنظار العالم بسبب المستوى اللافت الذي ظهر به الفريق في تلك النسخة، وعلينا أن نقدم أنفسنا بصورة تليق بمكانة العين في هذه المسابقة العالمية، وقبل ذلك تعكس المستوى المتطور لكرة القدم الإماراتية،.

وبالنسبة لي فالتحدي أكبر، لأنها المرة الأولى التي أشارك فيها في هذه البطولة، وأعرف أننا سنواجه فرقاً كبيرة تضم في صفوفها أميز نجوم العالم، وعلينا أن نظهر شخصية الزعيم، وهذا يتطلب جهوداً مضاعفة وثقة عالية في أنفسنا.

طموحات

وأضاف: طموحاتي أن أسهم مع زملائي بالعين في وضع الفريق بالقمة دائماً لننافس على مختلف البطولات ونتوج بالألقاب، ويجب علينا بذل مزيد من الجهود للمنافسة بقوة في كأس العالم للأندية، لنؤكد أن كرة القدم الإماراتية لديها مواهب ونجوم أصحاب مهارات عالية وقدرات فنية وبدنية كبيرة، وبالنسبة لي أسعى لإثبات أنني قادر على تقديم خدمات فنية متميزة تساعد فريقي على تحقيق أفضل النتائج في جميع المنافسات.

نقطة التحول

واعتبر أوتون أن الانتقال لنادي العين نقطة تحول حقيقية في مشواره، موضحاً أنه عاش لحظات سعيدة ونجح في الاستفادة من الأجواء الرائعة في العين ليقدم نفسه بصورة جيدة ويحصل بالتالي على عروض من أندية داخلية وخارجية، وقال:

أنا متأكد أن انتقالي إلى العين كان القرار الأفضل الذي نفذته في مسيرتي الكروية، وأشعر بالتطور الكبير في مستواي الفني، ومع الفريق البنفسجي لعبت على المستوى القاري في دوري أبطال آسيا وتوجت مع أصدقائي باللقب القاري، وتم اختياري للمنتخب، وهذه من أبرز النجاحات التي حققتها، والآن سألعب مع الفريق على المستوى العالمي في مونديال الأندية، وهو أمر رائع بالفعل.