كوامي كويدو.. تحديات قارية وعالمية مع «الأبيض» والعين

كما سيسافر مع العين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتمثيل الإمارات في منافسات كأس العالم للأندية، وهو ما يعتبره اللاعب بمثابة التحدي الأكبر الذي يواجهه في مسيرته الكروية.
ونتج عن ذلك تسجيل المنافس هدفاً، وقبل ذلك تسببه في ركلة جزاء أمام الهلال السعودي بوقت مبكر في نصف النهائي، وهو ما وصفه اللاعب بالوضع الحرج الذي عاشه في تلك اللحظات، لكنه تماسك مع بقية الفريق في الحالتين، ونجحوا جميعاً في الوصول إلى منصة التتويج.
تعاقد
وتم استبداله في 7 مباريات ودخل بديلاً في 4 مباريات وسجل 8 أهداف، و16 مباراة بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل خلالها 3 أهداف، وفي أغسطس 2023 مدد العين عقد مدافعه لخمس سنوات إضافية حتى عام 2028، بناء على توصية المدرب الهولندي الأسبق ألفريد شرودر، واللجان المتخصصة في شؤون التحليل والإحصاء بشركة نادي العين لكرة القدم.
التحدي
ونعرف أننا سنكون محط أنظار العالم بسبب المستوى اللافت الذي ظهر به الفريق في تلك النسخة، وعلينا أن نقدم أنفسنا بصورة تليق بمكانة العين في هذه المسابقة العالمية، وقبل ذلك تعكس المستوى المتطور لكرة القدم الإماراتية،.
وبالنسبة لي فالتحدي أكبر، لأنها المرة الأولى التي أشارك فيها في هذه البطولة، وأعرف أننا سنواجه فرقاً كبيرة تضم في صفوفها أميز نجوم العالم، وعلينا أن نظهر شخصية الزعيم، وهذا يتطلب جهوداً مضاعفة وثقة عالية في أنفسنا.
طموحات
نقطة التحول
أنا متأكد أن انتقالي إلى العين كان القرار الأفضل الذي نفذته في مسيرتي الكروية، وأشعر بالتطور الكبير في مستواي الفني، ومع الفريق البنفسجي لعبت على المستوى القاري في دوري أبطال آسيا وتوجت مع أصدقائي باللقب القاري، وتم اختياري للمنتخب، وهذه من أبرز النجاحات التي حققتها، والآن سألعب مع الفريق على المستوى العالمي في مونديال الأندية، وهو أمر رائع بالفعل.