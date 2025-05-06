ديمبيليه يشارك للمرة الثانية في تمارين سان جرمان قبل لقاء أرسنال

شارك عثمان ديمبيليه للمرة الثانية في حصة تمرينية مع باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء عشية إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما خرج مصابا في الفوز على أرسنال الانجليزي ذهابا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

ودخل صاحب الرقم 10 إلى أرض ملعب كامبوس دو بواسي (إيفلين) واستهل تمارينه من دون أن يشعر بأي ألم.

وكان ديمبيليه صاحب هدف الفوز في ملعب "الامارات ستاديوم" بعد 4 دقائق من صافرة البداية قبل أن يخرج في الدقيقة 70 مصابا، قد عاد إلى التمارين الجماعية لفريقه بعد غيابه عن الخسارة أمام مضيفه ستراسبورغ 1-2 في الدوري السبت.

وكان سان جرمان نشر بيانا طمأن فيه جماهيره بشأن الحالة الصحية لجناحه، مؤكدا أن "تمدد عضلات أوتار الركبة في الفخذ الأيمن يتقدم بشكل إيجابي".