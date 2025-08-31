فليك يأمل في بقاء فيرمين برغم اهتمام تشلسي



يأمل الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، في بقاء مهاجمه فيرمين لوبيس في النادي الكاتالوني رغم ارتباط اسمه بانتقال محتمل إلى تشلسي الإنجليزي، مؤكداً أن ابن الـ 22 عاماً يفكر في إمكانية الرحيل عن عملاق كاتالونيا حيث تدرج قبل أن يبدأ مع الفريق الأول في موسم 2023 - 2024.

وأكد فليك أن لوبيس جزء مهم من الفريق، ومن ضمن رهاناته للدفاع عن لقبه بطلاً للدوري والفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2015.



وقال فليك: تحدثت معه، وأنا مقتنع بأنه سيبقى ولكن في النهاية لا أعرف ما سيحدث لذا علينا الانتظار، أنا سعيد جداً لأن فيرمين يلعب لبرشلونة.