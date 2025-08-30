خالد عيسى: وصول «الأبيض» للمونديال طموح الصغير قبل الكبير

أكد خالد عيسى، حارس مرمى نادي العين ومنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أن الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 طموح قيادة وشعب وإعلام، وشدد على أن طموح الصغير قبل الكبير من جماهير الكرة في الدولة يبقى دائماً مشاهدة علم الإمارات يرتفع في أكبر المحافل الرياضية.

وأن هذا الأمر ليس غريباً على كرة القدم الإماراتية، الطموحة دائماً لتحقيق الإنجازات، وأن هناك الكثير من الأمثلة على هذا الأمر. وأوضح أن العمل لا يزال مستمراً لإنجاز هذا الهدف المشروع.

وتحدث خالد عن الأجواء داخل معسكر منتخبنا الوطني الحالي في دبي والمستمر حتى 9 سبتمبر المقبل، مؤكداً أن الأجواء طيبة وحماسية وتبشر بالخير، والمستوى في تصاعد مستمر، والتجانس موجود مع حالة من التطور الكبير.

مشيراً إلى أن جميع اللاعبين حريصين على تتبع وتنفيذ خطة الروماني أولاريو وكوزمين، والجاري تنفيذها على مدار 4 أو 5 سنوات مقبلة، وإلى أن الأمور داخل المعسكر طيبة، وتوجه بالشكر إلى اتحاد كرة القدم بقيادة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على تسهيل كل سبل الراحة والإمكانات لإنجاح معسكر دبي لمنتخبنا الوطني.

وأكد حارس مرمى «الأبيض» أن كل العمل الحالي هدفه الوصول للطموح المشروع بتحقيق الفوز على منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، ضمن ملحق التصفيات الآسيوي المقرر في قطر، والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، واستمرار كرة القدم الإماراتية في رفع علم الدولة في المحافل الدولية، منوهاً بأنه سبق ومثلت أندية الدولة الكرة الإماراتية في أكبر المحافل القارية والعالمية.

موضحاً أن الأمر يحتاج إلى الإيمان وثقة بالنفس، وتكاتف الكل حول المنتخب، مشدداً على أن الإعداد لمباراتي الملحق الآسيوي ليس بسيطاً، ويحتاج تحضيرات لأشهر طويلة، وتمنى أن يكون «الأبيض» في كامل الجاهزية عند الوصول لهذا التاريخ.

وعن مواجهة منتخبي سوريا والبحرين ودياً على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل يومي 4 و8 سبتمبر المقبل، اعتبر خالد عيسى، أن المواجهتين أهم اختبار لاستعدادات منتخبنا الوطني لملحق التصفيات الآسيوية، لأن المنتخبين يملكان لاعبين على مستوى عالٍ، ويمكن للجهاز الفني لمنتخبنا الوقوف من خلالهما على السلبيات والإيجابيات للعمل على تحقيق المزيد من التطور.

ورأى أن هذا أفضل وقت للاطمئنان عل المنتخب، وطالب جمهور الكرة الإماراتية بالوقوف معه لأن الكرة دون الجمهور لا تعني شيئاً، وخاطب الجماهير قائلاً: «ننتظر حضوركم، ونعرف أن الطقس صعب والمباراتين في وسط الأسبوع تقريباً، ولكني أثق تماماً في أنه لن يخبل أحد في دعم المنتخب».

ويذكر أن قائمة منتخبنا الوطني الأول الحالية تضم اللاعبين خالد عيسى، علي خصيف، وفهد الظنحاني في حراسة المرمى، ومعهم إيريك، ساشا إيفكوفيتش، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبدالله، ماكنزي هايت، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، كايو كانيدو، زايد سلطان، محمد عبدالباسط، ومحمد عوض الله الذي ينضم للمنتخب بعد غد، قادماً من ناديه ليخيا غدانسك البولندي، والمعار إليه لمدة موسم واحد.