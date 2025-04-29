25 % من لاعبي «المحترفين» تنتهي عقودهم قريباً

في الوقت الذي يقترب فيه الموسم من نهايته، بدأت معظم أندية دوري أدنوك للمحترفين التخطيط للموسم المقبل، سواء لاختيار مكان إقامة المعسكرات أو تجديد عقود اللاعبين أو إبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوفها في فترة الانتقالات الصيفية.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 25 % من اللاعبين تنتهي عقودهم مع فرقهم بانتهاء الموسم الحالي، تبرز من بينهم العديد من الأسماء اللامعة ونجوم دورينا الذين بإمكانهم الانتقال مجاناً في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتحديداً بعد 60 يوماً من الآن، يتقدمهم حارس مرمى الجزيرة علي خصيف «37 عاماً»، الذي قضى 20 عاماً مع فريقه وحقق معه 11 لقباً.

وأوضح خصيف، الذي خاض 352 مباراة مع الجزيرة في دوري المحترفين، أن العلاقة بينه وبين الجزيرة غير مرتبطة بعقود، وقال: النادي هو بيتي الذي قضيت فيه سنوات طويلة، وأعلم أن الإدارة إذا رأت أني أستحق الاستمرار فسوف أستمر بكل تأكيد.

وتضم قائمة اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من نهايتها 7 لاعبين في النصر، هم المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش الذي انضم للعميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة ليحل بدلاً من المغربي عادل تاعرابت، وشارك هاريس في 19 مباراة الموسم الحالي في الدوري سجل فيها 3 أهداف فقط، منها ثنائية مع فريقه السابق «الوصل» وهدف واحد مع النصر كان في شباك الشارقة، وعلى الرغم من أهدافه القليلة هذا الموسم إلا أنه كان أحد الأسلحة الهجومية المهمة التي قادت الوصل للتتويج باللقب في الموسم الماضي بتسجيله 11 هدفاً في 25 مباراة.

وإلى جانب هاريس يوجد أيضاً 6 لاعبين يطرقون باب الرحيل، هم البرازيلي ماتيوس دي أوليفيرا الذي انضم بدوره إلى العميد في الميركاتو الشتوي الأخير بدلاً من الإيطالي مانولو غابياديني، والبوسني سمير مميشيفيتش، والهولندي ليروي فير، ويوسف العامري، ومحمد عبدالرحمن، وماجد الطنيجي.

وتضم قائمة الوصل ما لا يقل عن 7 لاعبين أيضاً لم يتحدد مصيرهم رسمياً حتى الآن، هم فابيو ليما وكايو كانيدو والبرازيلي جواو بيدرو والمغربي سفيان بوفتيني والأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي والكولومبي أليكسيس بيريز، والبرازيلي جوناتاس سانتوس المعار من العين إلى الوصل.

ويعتبر ليما من أفضل اللاعبين في دورينا ويؤدي دوراً مؤثراً في الفريق، ما يثير العديد من الأسئلة حول عدم تمكن إدارة الوصل من التجديد معه حتى الآن. وأكمل ليما هذا الموسم عامه الـ11 بقميص الإمبراطور، بعدما انضم للفريق في صيف 2014 قادماً من نادي أتلتيكو جويانيسي البرازيلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد ثم تعاقد معه الوصل حتى 2021 قبل التجديد معه للمرة الثانية لمدة 4 سنوات حتى يونيو 2025.

ويحتل ليما المركز الرابع بقائمة هدافي الدوري الإماراتي عبر التاريخ برصيد 174 هدفاً، على بعد هدف واحد من صاحب المركز الثالث فهد خميس، هداف الوصل التاريخي.

وأكد بوفتيني الذي هو بصدد إكمال موسمه الثالث مع الفريق أنه لا يعلم حتى الآن وجهته المقبلة سواء بالبقاء في الوصل أو الرحيل لأي نادٍ آخر، مشيراً إلى أن ناديه لم يفاوضه بعد بشأن التجديد، وأن وكيل أعماله طلب منه التركيز على المباريات المتبقية له مع الفريق، وترك أمر تحديد وجهته المقبلة لما بعد نهاية الموسم.

ومن الأسماء البارزة المتاحة مجاناً قريباً، مؤنس دبور مهاجم شباب الأهلي الذي سجل 6 أهداف وصنع 3 في 21 مباراة، وزميله المدافع الصربي بوجدان بلانيتش، وثنائي الوحدة، الإيراني أحمد نور الله الذي سجل 4 أهداف في الموسم الحالي وصنع 5 أهداف، وزميله الكولومبي كيفن أغوديلو المعار من النصر الذي نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفاً واحداً، والروماني أندريه بوركا مدافع بني ياس، وزميله الأرجنتيني خوان باوزا.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قريباً، مهاجم دبا الحصن التونسي هيثم الجويني الذي يعد أحد أبرز نجوم الفريق، حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف، وزميله الكاميروني بيير كوندي لاعب خط الوسط الذي نجح في تسجيل 5 أهداف، والغيني ميدانا بيغنا صاحب 5 أهداف كذلك، كما تضم القائمة عدداً من اللاعبين المواطنين مثل محمد عبدالباسط لاعب الشارقة، وعبدالله الكربي لاعب خورفكان، وثلاثي دبا الحصن خالد جلال ومسعود سليمان وحمدان الكمالي ومحمد إسماعيل لاعب عجمان، وأحمد خليل مهاجم البطائح.