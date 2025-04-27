محمد صلاح أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

أصبح النجم المصري محمد صلاح المتوج مع فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل هدافٍ أجنبي في تاريخ المسابقة بعدما وصل إلى الهدف رقم (185)، متخطياً رقم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق (184).

سجل صلاح هدفاً خلال فوز ليفربول على توتنهام 5-1 في مباراة التتويج باللقب.

وأصبح صلاح منفرداً بالمركز الخامس في لائحة أكثر اللاعبين المسجلين للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- آلن شيرر 260

2- هاري كين 213

3- واين روني 208

4- آندي كول 187

5- محمد صلاح 185

وساهم محمد صلاح بشكل رئيسي بضمان ليفربول اللقب قبل النهاية بـ4 جولات بعدما سجل 28 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة حتى الآن.