جوجل تظهر مرتين في "سيلفي" صلاح التاريخي

تعد أجهزة سامسونج وآيفون هي الأكثر انتشاراً ومبيعاً في عالم الهواتف المحمولة، ويقولون إنه إن تجمع 5 أشخاص في مكان واحد فاثنان منهم يحملان آبل آيفون ومثلهما سامسونج، وواحد ربما يحمل أي جهاز آخر من عمالقة صناعة الهواتف المحمولة، ولكن أن يظهر جهازان من شركة جوجل في صورة واحد تاريخية بمباراة كرة القدم فذلك ربما غريب بعض الشيء.

وظهر جهاز جوجل «بيكسل 9 برو» عندما ذهب محمد صلاح نجم نادي ليفربول للاحتفال بهدفه في مرمى توتنهام، ليأخذ هاتف إحدى المشجعات والذي كان جوجل بيكسل 9 برو، ويلتقط سيلفي النصر، للهدف الجميل الذي سجله الملك المصري ، وفي الصورة تظهر أيضاً إحدى المشجعات حاملة الجهاز نفسه لتصور المشهد.

وربما في الأيام القليلة المقبلة ستلتقط شركة جوجل المشهد، وتستخدمه في دعاياتها للهاتف، الذي يعد الأحدث في سلسلتها.

وسطر ليفربول اسمه بحروف من ذهب في سجلات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وتوج هذا الموسم باللقب، الذي غاب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، عقب فوزه الكاسح 5 / 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في المرحلة الـ34 للمسابقة، ليحصل على البطولة المرموقة للمرة الـ20 في تاريخه، معادلا الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا بالمسابقة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وشهدت المباراة عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح لهز الشباك من جديد، بعدما صام عن التسجيل في المباريات الثلاث الأخيرة لليفربول في المسابقة، ليكون على موعد مع صناعة التاريخ في البطولة العريقة أيضا.

وفي أجواء احتفالية بملعب (آنفيلد)، الذي احتشد بعدد غفير من جماهير ليفربول، بادر توتنهام بالتسجيل عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة 12، وأدرك الكولومبي لويس دياز التعادل سريعا للفريق الأحمر في الدقيقة 16.

وأضاف النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 24، فيما عزز الهولندي كودي خاكبو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق المدرب الهولندي آرني سلوت 3 / 1.

وواصل ليفربول توهجه في الشوط الثاني، ليضيف صلاح الهدف الرابع في الدقيقة 63، ويصبح الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتفل صلاح بالهدف مع الجماهير التي تواجدت في المدرجات بطريقة مميزة ومبتكرة، بعدما حصل على هاتف محمول من إحدى المشجعات، والتقط صورة (سيلفي) معها.

وتسبب صلاح في الهدف الخامس لليفربول، الذي جاء عبر النيران الصديقة بواسطة الإيطالي ديستيني أودوجي، لاعب توتنهام، الذي أحرز هدفا عكسيا لليفربول في الدقيقة 69، بعدما حاول إبعاد الكرة من أمام (الفرعون المصري).

وارتفع رصيد ليفربول، الذي كان بحاجة للحصول على نقطة التعادل فقط للتتويج باللقب رسميا قبل نهاية المسابقة بأربع مراحل، إلى 82 نقطة، ليواصل التحليق في الصدارة، بفارق 15 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي تكبد خسارته السادسة في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.