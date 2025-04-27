إنييستا يدعم الشركات الصغيرة من أجل مستقبل كرة القدم

انتقل لاعب خط وسط برشلونة ونادي الإمارات السابق أندريس إنييستا، وأحد العناصر القائدة للمنتخب الإسباني بطل كأس العالم 2010، بخبرته إلى مجلس إدارة نادٍ في الدنمارك، بعد أن أقام علاقات مع رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مجال كرة القدم، بعدما أنهى مسيرته لاعباً في أكتوبر 2024 بعد 6 أشهر من نهاية موسمه 2023 - 2024 مع نادي الإمارات، واختار الاتجاه إلى دعم الشركات الصغيرة التي تدعم مستقبل كرة القدم، وبهدف إرساء قدوة للرياضيين الآخرين، وخلق إرث كروي لا ينتهي عند صافرة النهاية.

وتحدث إلى مجلة «فوربس» عن الانتقال للعمل الإداري في كرة القدم، موضحاً «أنهما عالمان مختلفان، لكنهما بالطبع، يشتركان في الكثير من الأمور مثل التوازن، وتحليل كل سيناريو، والتصرف بحكمة وعقلانية، وهذا ما كان عليه الحال في الملعب، وهو ما ينطبق الآن أيضاً على الإدارة بعيداً عن كرة القدم، ويجب أن يكون لديك شغف بكل ما تفعله، ومن دون هذا الشغف، لا شيء ينجح، إنه المحرك الذي يحرك كل شيء».

وفي ما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة المذكورة، يعد النجم الإسباني واجهة قائمة «أبطال الأعمال» التي أطلقتها شركة أمريكية متعددة الجنسيات، وتحتفي بالشركات الأقل شهرةً على الأرجح، والتي تُحدث تأثيراً إيجابياً في الرياضة، وتشمل هذه الشركات مشروعاً تشيكياً يربط بين الكشافين والمواهب التي يسهل إغفالها، وخدمة هولندية تُحوّل نفايات الطعام في الملاعب إلى طاقة نظيفة وأسمدة طبيعية.

وأوضحت المجلة أن العديد من العلامات التجارية تتنافس على تحقيق النجاح المرتقب في الساحة الرياضية، إما بمساعدة فرق النخبة ولاعبيها على تحقيق مكاسب طفيفة أو لمعالجة بعض المشكلات، وبالنسبة لإنييستا، الذي يرغب في تعظيم استخدام الذكاء الاصطناعي والتواصل مع الجماهير في عمله، فإن دعم هذه المشاريع أمرٌ بالغ الأهمية، وأشارت إلى أنه وفقاً لبحثٍ أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، يعتقد 71 % من أندية كرة القدم بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُقدم قيمةً كبيرة، ما يُشير إلى مستقبلٍ أفضل.

وعلق إنييستا: من دونهم، لا يمكن لصناعة الرياضة أن تزدهر، وكل عملية تتباطأ، ومن الضروري أن يحصلوا على الدعم اللازم لتحقيق التقدم لأن هذه الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم لديها الموهبة في متناول أيديها، ولطالما بدت جميع الإعلانات والحملات جديرة بالاهتمام وليست مجرد التزام.

وأوضحت مجلة «فوربس»، أنه من الطبيعي أن يكون النجوم الأكثر رواجاً في السوق مؤهلين لإحداث فرق، فإلى جانب بيع المنتجات، يتضمن ذلك تسليط الضوء على الخلافات والقضايا، وهو أمر قد يكون محورياً قبل وأثناء الأحداث الكبرى مثل بطولات كأس العالم القادمة لكرة القدم لأن العلاقة بين اللعبة والحياة من حولنا وثيقة، ويقول اللاعب: في عالم الرياضة، من الضروري التواصل مع العلامات التجارية، عملياً، كانت هذه الفكرة واضحة لي منذ بداية مسيرتي كلاعب، ويتجاوز الأمر الأثر الاقتصادي، إذ له أيضاً تأثير اجتماعي، إذ يمكنك الوصول إلى مجالات عديدة.

ونوهت المجلة، إلى أنه بالرغم أن نجم إسبانيا قضى معظم سنواته التنافسية في كتالونيا، إلا أنه اختبر كرة القدم في آسيا والشرق الأوسط مع ناديي فيسيل كوبي الياباني، ويرى أن خبرته الواسعة تمنحه وزملاءه المحترفين، أفضليةً في الأدوار المتعلقة بكرة القدم، بقوله: «امتلاكنا للخبرة كلاعبين أمرٌ أساسي لفهم ما يجري في عالم الرياضة، واختبرنا ذلك من الداخل، وهو أمرٌ لا يشعر به الجميع، ما يعني أن لدينا رؤيةً مختلفةً تُساعدنا على الابتكار، ونتعلم من الماضي لنبني شيئاً جديداً في المستقبل».