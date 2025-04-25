زكريا أحمد: خالد عيسى «نجم الجولة» والمقبالي حارس الموسم

منح الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، خالد عيسى حارس العين، لقب «نجم الجولة»، وذلك بعدما شهدت الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، تألق الحارس الدولي، وعودته لمستواه، ليحافظ على شباكه لثالث مباراة على التوالي.

وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى هذا الموسم، بعد خروجه بشباك نظيفة أمام بني ياس، مشيراً إلى أن الجولة شهدت 21 هدفاً، وسجل منهم 9 أهداف في الشوط الأول، و12 هدفاً في الشوط الثاني، ويتحمل الحراس مسؤولية 5 أهداف منها، ونوه بتنوع طرق التسجيل ما بين 7 أهداف من انفراد صريح بالحارس، وهدف وحيد من ضربة جزاء.

وعن تقييمه للحراس في تلك الجولة، قال الدكتور زكريا، إن علي خصيف حارس الجزيرة، لم يكن في أفضل حالاته أمام كلباء، بالرغم من تألقه قبل أيام مع الجزيرة أمام شباب الأهلي في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأوضح أن محمد الشامسي حارس الوحدة، تسبب في تلقي مرماه لهدف التعادل للعروبة في الدقائق الأخيرة. واستكمل قائلاً: «أما فهد الظنحاني حارس بني ياس، فلم يستطع مقاومة القوة الهجومية للعين.

بينما عاد حمد المقبالي لشباب الأهلي، بعد منحه راحة في نهائي كأس المحترفين، ورافق العودة فوز كبير أمام خورفكان، مع شباك نظيفة للمباراة العاشرة هذا الموسم، ليثبت أنه حارس الموسم، في حين، كان أحمد شامبيه، درع الأمان مع دفاع النصر أمام دبا الحصن، ويعيبه عدم ثبات مستواه.

في الوقت الذي يسير فيه محمد علي الوالي، بخطوات ثابتة، ووجود أساسي مع الوصل، على حساب خالد السناني، أفضل حراس الموسم الماضي، ووصل عادل الحوسني حارس الشارقة أمام عجمان إلى 13 من 20 مباراة بشباك نظيفة، وأتوقع وصوله لرقم قياسي، يصعب كسره هذا الموسم، في عدد مرات الشباك النظيفة».