سالدانيا الوصل.. بداية مختلفة وإشارات مبشرة قبل الانفجار

يعيش المهاجم البرازيلي ماتيوس سالدانيا (26 عاماً)، بداية مختلفة في مشواره مع الوصل، بعد انضمامه حديثاً لصفوف «الإمبراطور» في الميركاتو الصيفي الحالي قادماً من الدوري المجري بعد مسيرة كروية قصيرة حافلة بالنجاحات في 6 دوريات دولية، وعلى الرغم من أنه خاض مباراتين في دوري أدنوك للمحترفين أمام بني ياس والظفرة دون أن ينجح في التسجيل، وسبق ذلك بمباراتين وديتين أيضاً لم ينجح خلالهما في هز الشباك، ولكن انطباع جماهير «الإمبراطور» تجاهه ظل إيجابياً، إذ رأت فيه مهاجماً يتمتع بقدرات كبيرة وموهبة حقيقية قد تنفجر قريباً في الملاعب بإحراز العديد من الأهداف والمساهمة النشطة في قيادة فريقه إلى الانتصارات.

وكشف سالدانيا مهارة لافتة ولمسة جميلة للكرة في بداية مشواره، جعلت الجمهور يؤمن بقدراته الكروية، قياساً بإيجابية أدائه وانضباطه التكتيكي في خط المقدمة، مع مرونة واضحة في التحرك بين الخطوط، بجانب استحواذه المميز على الكرات تحت الضغط، وهو ما جعله يسهم في بناء الهجمات وفتح المساحات أمام زملائه اللاعبين، كما أنه ظل واثقاً في تحركاته ومندفعاً نحو المرمى، الأمر الذي أعطى إشارات مطمئنة للجماهير التي تنتظر منه الكثير في المشوار المقبل، خصوصاً بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق أمام الظفرة في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

ويرى المتابعون أن المهاجم البرازيلي تأثر نسبياً بعامل الطقس وحرارة الأجواء في بدايات الموسم، إلى جانب حاجته لمزيد من الانسجام مع المجموعة، وهي عوامل متوقعة لأي لاعب جديد يخوض تجربة حديثة في أجواء مختلفة كلياً عن التي اعتاد عليها سابقاً.

في المقابل، فإن المؤشرات تصب في مصلحة المهاجم البرازيلي مع تطور الأداء الجماعي للوصل، خصوصاً مع تألق ثلاثي خط الوسط فابيو ليما، خيمينيز، سياكا، وهم الثلاثي الذي يمكن أن يمنح سالدانيا الإمداد الهجومي اللازم للانفجار التهديفي المتوقع، خصوصاً أن المهاجم البرازيلي يتمتع بقدرات على إنهاء الكرات داخل الصندوق.

وتدرك جماهير الوصل جيداً، قيمة المهاجم الهداف في مسيرة الفريق، وتؤمن بأن لمسته الفنية وحضوره البدني مع زيادة الانسجام والتأقلم مع الأجواء، كلها مؤشرات إيجابية قد تجعله أحد أبرز مفاتيح «الإمبراطور»، وأن يكون الورقة الرابحة في مشوار الموسم الحالي.

148

خلال 148 دقيقة شارك فيها سالدانيا أمام بني ياس والظفرة في بطولة الدوري، لمس الكرة 43 مرة، ولعب 11 تمريرة صحيحة، منها 7 تمريرات ناجحة في ملعب المنافس، ولعب تمريرتين مؤثرتين واكتسب 4 أخطاء وارتكب مثلها.