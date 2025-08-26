الإصابة تبعد ساكا عن أرسنال 4 أسابيع

يغيب جناح أرسنال الدولي بوكايو ساكا عن مباراة القمة ضد ليفربول، الأحد المقبل، بالإضافة إلى مباراتي إنجلترا في تصفيات كأس العالم 2026 ضد أندورا وصربيا الشهر المقبل، بسبب إصابة عضلية.

وقد تعرض اللاعب البالغ 23 عاماً لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال مباراة أرسنال التي فاز فيها على ليدز يونايتد 5-0 السبت الماضي، ومن المتوقع غيابه لنحو أربعة أسابيع.

ويحوم الشك أيضاً حول مشاركة قائد أرسنال الدنماركي مارتن أوديغارد ضد ليفربول بطل الدوري، بعد تعرضه أيضاً لإصابة في الكتف في المبارة ضد ليدز. وبدا أوديغارد متألماً عند استبداله في الشوط الأول من المباراة، وقد غادر ملعب الإمارات وكتفه في حمالة.

وغاب ساكا 3 أشهر من الموسم الماضي بسبب الإصابة، غير أن أرسنال يملك هذا الموسم مجموعة كبرى من المواهب الهجومية، بعد تعاقده مع المهاجم يوكيريس، والجناح نوني مادويكي، وإيبيريتشي إيزي .