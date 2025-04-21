علي خصيف: علاقتي بالجزيرة لا ترتبط بعقود

أكد قائد فريق الجزيرة، علي خصيف، أن العلاقة بينه وبين «فخر أبوظبي» لا ترتبط بعقود، ولا يفكر في مسألة تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الفريق مر بموسم صعب لكنه نجح في حصد بطولة كأس رابطة المحترفين التي تعد مكافأة للجمهور.

وقال خصيف حول إمكانية تجديد عقده مع النادي للموسم المقبل: العلاقة بيني وبين الجزيرة غير مرتبطة بعقود، فالنادي بالنسبة لي شيء كبير، وهو بيتي الذي قضيت فيه سنوات طويلة، وأعلم أن الإدارة إذا رأت أني أستحق الاستمرار فسوف أستمر بكل تأكيد.

وكشف أنه كان يشعر بالتفاؤل بخوض نهائي كأس رابطة المحترفين رغم خسارة الفريق أمام شباب الأهلي في نهائي البطولة ذاتها على نفس الملعب قبل 11 عاماً، مؤكداً أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية بعدما قدموا أداء قتالياً طوال المباراة. وأضاف: دخلنا المباراة بهدف واضح وهو الفوز واللعب بروح قتالية من أجل حصد اللقب، وخصوصاً أننا واجهنا موسماً صعباً، وكنا نرغب في الخروج بأكثر من بطولة.