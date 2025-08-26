إعلانات صفقات «دورينا».. من الملاعب إلى المتاحف والمعالم

تميز عدد من أندية دوري المحترفين خلال الميركاتو الصيفي الحالي بتطور كبير وملحوظ في طريقة الإعلان عن الصفقات الجديدة التي أبرمتها باحترافية وأساليب مبتكرة وجذابة تتجاوز مجرد النشر التقليدي، لتعكس توجه الأندية نحو التسويق العصري وخلق تفاعل جماهيري واسع، مع الاهتمام بعكس المعالم البارزة والتراث الإماراتي بثقافاته المتعددة، ويعتبر نادي الإمارات الذي ينشط حالياً في دوري الدرجة الأولى، من أوائل الأندية التي أبدعت في هذا المجال عندما قدم نجومه الجدد قبل عدة مواسم من متحف رأس الخيمة والمناطق السياحية في الإمارة.

وكان أحد أبرز معالم هذا التطور في الميركاتو الحالي، إعلان نادي بني ياس عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي كايكي بيريرا، الذي تم تصويره بطريقة فريدة من نوعها في «متحف اللوفر» أبوظبي، مما أضفى رونقاً ثقافياً وفنياً على الإعلان وأكد مكانة النادي ورغبته في التميز، بأسلوب جذب اهتمام الجماهير والنقاد، وجعل من الإعلان حدثاً إعلامياً مميزاً.

في السياق ذاته، أبدع نادي الوصل في الكشف عن جميع صفقاته مثل الإعلان عن تعاقده مع اللاعب سيرجينهو بطريقة متفردة، حيث تم التصوير في مضمار جبل علي، والذي يعتبر من المعالم الشهيرة في دبي والمحببة وسط عشاق سباقات الخيل، الذي منح الإعلان طابعاً محلياً مميزاً يعكس ارتباط النادي بالبيئة الإماراتية والأنشطة الرياضية المختلفة، ليعزز علاقة النادي وجماهيره بالمعالم البارزة في المدينة العالمية.

بجانب إعلان الجزيرة لتعاقده مع الجناح المصري إبراهيم عادل والذي جاء تحت عنوان «من القاهرة إلى أبوظبي»، ونقل معالم مشتركة بين المدينتين بأسلوب بين حجم الترابط القوي الذي يربط الشعبين الإماراتي والمصري عبر صفقة كروية.

كما برزت أندية أخرى في استخدام مواقع مميزة وأسلوب سردي مبتكر لتقديم لاعبيها الجدد، مثل استخدام الأماكن التراثية أو الطبيعية الشهيرة أو السياحية في الإمارات، أو دمج عناصر التكنولوجيا الحديثة مثل الفيديوهات ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة، ما ساهم في إضفاء بعد احترافي وحماسي على هذه الإعلانات.

وتعكس هذه التطورات رغبة الأندية في استقطاب اهتمام الإعلام والجمهور بشكل أكبر، إذ إن تقديم التعاقدات بأسلوب فني ومبتكر يعزز من صورة النادي ويجذب مشجعين جدد، كما يساعد في بناء العلامة التجارية للنادي ويزيد من قيمته التسويقية.

إضافة إلى أن استخدام معالم إماراتية بارزة في هذه الحملات يبرز الهوية الوطنية ويعزز من الانتماء، ويجعل التعاقدات ليست مجرد صفقة رياضية، بل حدثاً ثقافياً واجتماعياً يتفاعل معه الجمهور بشكل أعمق مع تقديم العديد من الرسائل الإيجابية المهمة عبر فيديوهات قصيرة في مناسبات رياضية.