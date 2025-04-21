«الآسيوي»: كوزمين الأكثر تحقيقاً للألقاب في تاريخ كرة الإمارات

أبدت وسائل إعلام رومانية ووكالات أنباء عالمية اهتماماً بنبأ تعاقد اتحاد الكرة مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين، لتدريب منتخبنا الوطني الأول لمدة عامين، وإكمال مشوار «الأبيض» في تصفيات المجموعة الأولى ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن كوزمين يعد أكثر مدرب في تاريخ كرة الإمارات تحقيقاً للألقاب برصيد 14 لقباً بينها 4 في الدوري، منوهاً لقيادته للشارقة للتأهل إلى دوري أبطال آسيا الثاني، حيث يواجه ليون سيتي سايلرز السنغافوري يوم 18 مايو المقبل، وقبلها يلعب مع شباب الأهلي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 9 من الشهر نفسه، في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وقالت وكالة «أسوشيتد برس»، إن قرار تعيين كوزمين جاء بعد أقل من شهر من إقالة المدرب السابق للمنتخب الإماراتي، باولو بينتو، بعد يوم واحد فقط من فوز الإمارات على كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم، وأن قرار الإقالة شمل الجهاز الفني المعاون للمدرب البرتغالي.

وأشارت الوكالة إلى أن كوزمين «55 عاماً»، سبق وتولى تدريب عدد من الأندية المتميزة في المنطقة، بما في ذلك الهلال السعودي، والسد القطري، والعين، وشباب الأهلي، وإلى أنه يتولى تدريب فريق الشارقة منذ عام 2021، بعد عودته من تدريب جيانجسو سونينج في الدوري الصيني الممتاز، حيث توج بلقب الدوري لأول مرة في تاريخ النادي.

ونوّهت الوكالة بأن منتخبنا الوطني يحتل حالياً المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أوزبكستان، فيما تتصدر إيران المجموعة برصيد 20 نقطة، وإلى أن منتخبنا سيواجه منتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان في المباراتين النهائيتين للتصفيات يومي 5 و10 يونيو المقبل على التوالي.

كما أبرزت وكالة «رويترز» نبأ التعاقد مع كوزمين، وكذلك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي نشر تقريراً عن المدرب، وأشار من خلاله إلى معرفة المدرب الروماني الجيدة لكرة القدم الإماراتية من خلال تدريبه العين «2011 ـ 2013» وشباب الأهلي «2013 ـ 2017» والشارقة منذ 2021، وأن مهمته الرئيسية قيادة «الأبيض» إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 1990 في إيطاليا.

كما تناولت مواقع وصحف رومانية نبأ التعاقد مع كوزمين باهتمام بالغ، وأبرز موقع «ستيريلي برو» أن بداية مشوار المدرب ستكون أمام أوزبكستان على أرض الإمارات 5 يونيو المقبل، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية، ونوه موقع «ديجي سبورت» أن عقد كوزمين مع الشارقة ينتهي هذا الصيف، وبعدها سيقود «الأبيض»، والذي لا يزال يمتلك فرصة التأهل المباشر للمونديال المقبل، وأشار موقع «رومانيا ليبرا» إلى أنه سبق وخاض تجربة المنتخبات عندما تولى تدريب السعودية من ديسمبر 2014 حتى يناير 2015، وحقق فوزاً واحداً وثلاث هزائم ودية ورسمية.