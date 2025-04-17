دوري أبطال أوروبا.. مبابي وأنشيلوتي أكبر الخاسرين

أحدهما فشل مرة أخرى، والثاني يمكن أن يكون موسمه الاخير مع النادي الملكي: المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هما أكبر الخاسرين من فقدان ريال مدريد الإسباني للقبه بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بخروجه على يد آرسنال الإنجليزي الأربعاء في إياب ربع النهائي.

مبابي: الفشل للموسم التاسع

غادر مبابي باريس سان جرمان الفرنسي إلى ريال مدريد بهدف الفوز بدوري أبطال أوروبا. وبدا النجاح هو النتيجة المنطقية لهذا الزواج بين المهاجم النجم وحامل اللقب المتخصص في المسابقة القارية العريقة وحامل رقمها القياسي في عدد الالقاب (15). سيغيب ريال مدريد عن الدور نصف النهائي لأول مرة منذ عام 2020.

سيشرب مبابي الذي فشل للموسم التاسع في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا (نهائي واحد فقط عام 2020 عندما خسر امام بايرن ميونيخ الالماني)، حتى الثمالة إذا كان سيشهد تتويج ناديه السابق باريس سان جرمان في 31 أيار المقبل على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ.

في سن التاسعة عشرة، كان بطلاً للعالم صغيراً جداً، وكان خزانته من الكؤوس على وشك الامتلاء بسرعة. لا يوجد سبب للذعر حتى الآن، ولكن في سنه (26 عاما)، كان الارجنتيني ليونيل ميسي متوجا بثلاثة ألقاب في المسابقة القارية العريقة، ومثله الأعلى البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب واحد.

إن البرودة النسبية في ملعب سانتياغو برنابيو بعد خروجه بسبب إصابة في الكاحل تُظهر أن الجمهور المدريدي لم يقتنع بعد بشكل كامل بمبابي الذي كانوا يتوقعون منه الكثير والكثير. كانت جماهير الملكي تمني النفس بقلب الهزيمة الساحقة أمام أرسنال 0-3 ذهابا بتكرار ثلاثيته في مباراة الملحق المؤهل الى ثمن النهائي أمام مواطنه مانشستر سيتي.

باستثناء هدفه الذي ألغي بداعي التسلل في الدقيقة الثانية، لم يسدد قائد المنتخب الفرنسي أي كرة بين الخشبات الثلاث الأربعاء. لم يسجل في ربع النهائي، لكنه لم يسجل أيضا في ثمن النهائي أمام أتلتيكو مدريد، حيث تأهل ريال مدريد بفضل ركلات الترجيح فقط.

في أربع مباريات، سدد مبابي ثلاث كرات بين الخشبات الثلاث.

دون أن يذكر مبابي، أصدر حارس المرمى الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حكمًا قاسيًا: "هذا العام، افتقدنا الى خوسيلو، قلب هجوم خالص" في اشارة الى المهاجم الذي ساهم في تتويج ريال مدريد باللقب الخامس عشر الموسم الماضي والمنتقل في فترة الانتقالات الصيفية الى الغرافة القطري.

وأوضحت ماركا أنه "من الواضح أنه لم يكن مبابي الذي توقعناه في هذا النوع من الأمسيات"، في ختام أسبوع معقد للمهاجم الذي تلقى أول بطاقة حمراء له بالقميص الأبيض قبل أيام قليلة في الدوري بسبب تدخل عنيف على لاعب ديبورتيفو ألافيس انتونيو بلانكو.

سجل مبابي 33 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات، لكن شراكته مع فينيسيوس جونيور لم تنجح إلى درجة أن البعض قد يتساءل عما إذا كانت شائعات رحيل البرازيلي لن تكون بمثابة خبر جيد بالنسبة لمبابي.

أنشيلوتي: الستار الأخير؟

اعترف المدرب الفائز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بينها ثلاثة مع ريال مدريد، قائلا: "ربما يقرر النادي تغيير المدرب، ربما هذا العام أو العام المقبل، عندما ينتهي عقدي".

بدأت الصحافة الإسبانية بالفعل في طرح أسماء خلفائه المحتملين: لاعب سابق في صفوف النادي شابي ألونسو، أو حتى المدرب الالماني السابق لليفربول الانكليزي يورغن كلوب.

وكان تحليل كورتوا الصارم بمثابة حجر في حديقة المدرب الإيطالي. أعرب عن أسفه لأن فريقه اعتمد بشكل كبير على الإنجاز الفردي لأحد نجومه، بدلاً من الاعتماد على "اللعب الجماعي".

حسب صحيفة "ماركا"، فإن "خطة لعبه مرة أخرى كانت تعتمد بشكل أساسي على الكرات الطويلة في الهجوم، حيث لا يمكن إلا للانكليزي جود بيلينغهام أن يأمل في كسب بعضها".

- شبح موسم أبيض -

لا يزال أمام ريال مدريد المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك (26 نيسان/أبريل الحالي) والدوري المحلي لإنقاذ موسمه. لكن في كل مرة سيجد منافسه الأزلي برشلونة الذي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في طريقه.

في الدوري، يعيش ريال مدريد وضعا صعبا حيث يتخلف بفارق أربع نقاط خلف النادي الكاتالوني الذي سيستقبله في برشلونة في المرحلة والذي سحقه في مناسبتين هذا الموسم: الاولى برباعية نظيفة في الدوري في أكتوبر في سانتياغو برنابيو، والثانية 5-2 في المباراة النهائية للكاس السوبر المحلية في يناير في جدة.

سيكون برشلونة منافسه في نهائي الكأس في اشبيلية، وبالتالي لا يمكن استبعاد موسم أبيض للنادي الملكي.

ولن يكون هذا الأمر مفاجئًا جدا، نظرًا للعيوب الكثيرة التي كشفت عنها مواجهته لأرسنال. وفي جميع المسابقات، كانت هزيمة الأربعاء هي الثانية عشرة هذا الموسم، مقارنة بهزيمتين فقط في موسم 2023-2024.

في الدفاع، واجه النمسوي دافيد ألابا صعوبة في مواجهة الجناح بوكايو ساكا، وأظهر قطب الدفاع الألماني أنتونيو روديغر القليل من السلطة. وفي الوسط، ترك رحيل الالماني توني كروس فجوة كبيرة. وفي الهجوم، كما أوضح كورتوا، فإن منافسه حارس مرمى أرسنال الدولي الاسباني دافيد رايا "لم يكن مضطرا إلى القيام بأي تصديات تذكر". ضد أرسنال، "كان هناك لاعبان فقط في مستواهما"، كورتوا والمهاجم فينيسيوس، حسب صحيفة ماركا الرياضية.